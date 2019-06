Europei Under 21, Belgio-Italia in diretta. Dove vederla in tv

Erano partiti con una certa e indiscussa superiorità tecnica e l’innegabile esperienza già maturata in prima fascia. Contro il Belgio serve una vittoria e non è detto che basti per andare avanti, in questo Europeo Under 21 giocato in casa. Dopo l’esplosivo risultato raccolto contro la Spagna, la sconfitta subita ad opera della Polonia ha imposto una analisi inevitabile sull’operato della Nazionale allenata da Gigi Di Biagio. A Reggio Emilia serviranno i gol degli attaccanti, che fino a questo momento non hanno brillato.

Dove vederla in tv e streaming

Belgio-Italia, in calendario sabato 22 giugno, si disputerà a Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta su Rai 1 con collegamento a partire dalle ore 20:35 e in streaming su Rai Play.

VIRGILIO SPORT | 22-06-2019 21:00