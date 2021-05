Europei Under 21, Portogallo-Italia: l'orgoglio di Paolo Nicolato

L’Italia di Paolo Nicolato lotta, si impegna, non si risparmia fino all’ultimo secondo ma alla fine esce sconfitta contro un avversario che era semplicemente più forte. Il Portogallo Under 21 ci butta fuori subito dalla fase finale dell’Europeo, con un 5-3 maturato al termine dei tempi supplementari, quando i 90 minuti si erano conclusi sul risultato di 3-3 dopo una bellissima partita.

Nonostante la sconfitta, Nicolato esprime profondo orgoglio per il proprio gruppo, considerando anche come per molti di loro, come per esempio Cutrone, questa fosse l’ultima presenza con la maglia dell’Under 21. Ai microfoni di Rai Sport, Paolo Nicolato parla così:

“Intanto è giusto fare i complimenti agli avversari ma anche ad una squadra vincente come la nostra che ha dimostrato il grande cuore. Per noi è una serata particolare, è l’ultima per tanti di loro, sono molto orgoglioso. Abbiamo sempre dimostrato grande carattere, non ho rimpianti. Adesso faccio fatica a parlare, abbiamo dato tutto, abbiamo fatto tantissime partite, siamo arrivati in fondo a tre competizioni, abbiamo dimostrato quello che volevamo. Questo è stato un biennio indimenticabile”.

OMNISPORT | 31-05-2021 23:55