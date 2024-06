Euro2024, le partite di oggi: dove vedere Slovenia-Danimarca, Serbia-Inghilterra e Polonia-Olanda

Pronti a scendere in campo anche i big dell'Inghilterra con la Serbia. Attesa anche per l'Olanda e la Francia: la programmazione e dove vederle in tv

Il cammino degli Europei prosegue con altri match d’esordio. In campo Olanda e Inghilterra, per mostrare i loro valori e dare subito un segnale nella competizione. Lunedì scenderanno in campo anche i big della Francia contro l’Austria.

Euro 2024, dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte e 51 le partite dell’Europeo si potranno vedere in diretta esclusiva su Sky e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. 30 sfide saranno trasmesse anche dalla Rai e in streaming su Rai Play, in particolare tutte le partite dell’Italia e i match dai quarti di finale in poi. In alternativa al satellite, la manifestazione si potrà seguire anche su Now Tv.

Euro 2024, dove vedere le partite di oggi

L’Olanda farà l’esordio all’Europeo contro la Polonia. L’avventura degli Orange non è partita nei migliori dei modi visti gli infortuni di Koopmeiners, De Jong e anche Brobbey (chiamato Zirkzee al suo posto), tre elementi importanti della nazionale di Koeman. Neanche la Nazionale di Probierz se la passa bene e infatti dovrà quasi sicuramente rinunciare a Lewandowski, dopo aver già perso Milik. Nel gruppo C Slovenia e Danimarca si sfideranno per cercare di fare punti importanti per passare il girone. Alle 21.00 scenderà in campo anche l’Inghilterra, tra le favorite per la vittoria, contro la Serbia di Vlahovic e Milinkovic-Savic.

Polonia-Olanda (ore 15.00) Sky Slovenia-Danimarca (ore 18.00) Sky Serbia-Inghilterra (ore 21.00) Rai 1 e Sky

Euro 2024, dove vedere le partite di lunedì 17 giugno

La competizione proseguirà con le sfide del gruppo E e D lunedì 17 giugno. L’Ucraina, tra le possibili sorprese dell’Europeo, se la vedrà con la Romania alle ore 15.00. Subito dopo giocherà anche il Belgio contro la Slovacchia. De Bruyne e compagni sono gli eterni incompiuti e ora avranno un’altra possibilità per dimostrare il loro valore. Alle 21.00 toccherà alla Francia di Mbappé contro l’Austria.