Ex arbitro: Sapeste quanti fischietti juventini ha avuto la Juve

I tifosi della Fiorentina si sono preoccupati, nel leggere le designazioni, quando hanno visto che al Var hanno messo Mazzoleni, quelli della Juventus si sono indignati perché l’arbitro sarà Irrati di Pistoia ma nato a Firenze. Cose di ordinaria amministrazione ma che vengono derubricate a chiacchiere da bar da Luca Marelli. Con un post su Facebook l’ex arbitro comasco spiega perché non ci sia niente di cui preoccuparsi ma fa anche rivelazioni inedite.

IL POST – Marelli scrive: “Alla prima giornata Maresca era di Napoli e perciò “arbitra la Juventus e conflitto di interessi e blablabla”. Maresca ha arbitrato benissimo, il giorno dopo c’è stata la corsa ad eliminare tweet deliranti, teorie da amebe con deficit cognitivo e post su FB da TSO. Alla seconda giornata è stata la volta di Orsato perché Inter-Juventus, perché la foto col cugino, perché blablabla. Orsato ha compiuto un capolavoro, il giorno dopo sono scomparsi deliri social ed articolesse da vergognarsi solo a pensarle. E stavolta è Irrati, nato a Firenze e che a Firenze ha vissuto più o meno 12 ore dopo essere nato, vive a Pistoia, ha l’attività professionale a Pistoia da 15 anni. E ci dimentichiamo di Farina precluso per Sampdoria e Genoa ma che, dopo il trasferimento a Roma, aveva praticamente affittato un locale di Marassi. E ci dimentichiamo… anzi no, non lo sapete proprio perché non ci pensate: sapeste quanti arbitri juventini hanno diretto la Juventus, quanti interisti l’Inter, quanti milanisti il Milan. Ed io, con mamma barese e, per conseguenza, tifoso del Bari, ho diretto la Bari (sic) per una decina di volte. Insomma, evolvetevi. Va bene ascoltare o leggere queste stupidate da quindicenni ma leggere o ascoltare gente di cinquanta, sessant’anni disquisire su queste cretinate è deprimente”.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni sui social: ” Tu tifi quaranta squadra contemporaneamente secondo la gente Luca, per la loro logica non dovevi arbitrare proprio nessuno” o anche: ” Da Firenze sto leggendo delle cose sulla designazione di Irrati inimmaginabili. La verità è una sola: siamo sospettosi verso tutto e tutti perchè siamo noi ad essere incerti su noi stessi e perchè ci manca cultura, e soprattutto cultura sportiva” oppure: ” I miei colleghi di tifo juventini si lamentano tutto l’anno perché tutti gli altri tifosi si lamentano di arbitri var rigori gialli eccetera e poi che fanno? Si lamentano di Irrati: non è così che usciremo dal medioevo”. Infine c’è chi provoca: ” Arbitri juventini–>Tagliavento, Rocchi, Orsato, Mazzoleni, Irrati, Russo, Banti etc. Arbitri milanisti–>Doveri, Rizzoli, Guida etc.Arbitro romanista–>Giacomelli. Questi si sanno. Dammi il nome di un solo arbitro interista nella storia e vengo personalmente a stringerti la mano”.

SPORTEVAI | 13-09-2019 10:03