F1, Andretti-Alfa Romeo: svelato retroscena sulla trattativa saltata

05-11-2021 09:45

“Questo matrimonio non s’ha da fare, nè domani nè mai!“. Scriveva così Alessandro Manzoni ne I Promessi Sposi circa le nozze di Renzo e Lucia impedite dai “bravi” di don Rodrigo. Così è stato, o quasi, per la trattativa che stava portando la Sauber Alfa Romeo nelle mani di Michael Andretti. Un’acquisizione ben avviata che avrebbe riportato il nome storico degli Andretti in Formula 1 dopo i fasti dell’ex Ferrari, Mario, campione del mondo di F1 nel 1978. Ed invece sul più bello la trattativa è saltata. Il perchè lo ha spiegato in queste ore proprio il diretto interessato, l’ex pilota della McLaren ai tempi di Senna per una sola stagione.

F1: perchè Alfa Romeo e Andretti hanno rotto

A svelare i motivi che hanno portato alla rottura della trattativa di acquisizione della Sauber Alfa Romeo è stato in prima persona Michael Andretti, ovvero l’amministratore delegato di Andretti Autosport, a margine dell’annuncio legato a Devlin DeFrancesco, quarto pilota del suo team di IndyCar a partire dal 2022:

“L’accordo non è saltato per motivi finanziari. Ora continuiamo a cercare altre opportunità. Purtroppo ci sono stati problemi di controllo, ed è stato un affare da cui abbiamo dovuto fare un passo indietro perché non potevamo accettarlo. Ho sempre detto che lo faremo solo se è giusto per noi, e alla fine non è stato giusto”.

Andretti in F1: sembrava tutto fatto

Andretti Autosport – che è attivo nella Indycar, nella Formula E e nella Extreme E – puntava a una quota di maggioranza entro la fine di settembre 2021 e in estate la manovra sembrava destinata a un esito positivo. In sostanza, l’investimento di Andretti non sarebbe coinciso con il controllo del team, condizione fondamentale per l’ex pilota, campione in Formula Cart nel 1991, in F1 nel ’92 sulla McLaren con Senna. Stando così le cose, il team Alfa Romeo F1 e tutte le attività che gravitano attorno a Sauber Group, resteranno a Finn Rausing, che è proprietario della struttura di Hinwil dal 2016.

Andretti non getta la spugna: “Vogliamo entrare in F1” La trattativa saltata per l’acquisizione della Sauber Alfa Romeo non ha cancellato però la voglia da parte di Andretti di entrare in F1: “I nostri occhi rimarranno sempre aperti. Cerchiamo sempre opportunità in Formula 1”. Magari anche con un pilota americano, quel Colin Herta che sarebbe salito sulla monoposto italo-svizzera al posto di Giovinazzi: “Avremmo sicuramente provato a dargli un sedile, perché credo che possa essere un pilota competitivo in Europa. Davvero, non c’è motivo per cui non possa riuscire a farlo”.

