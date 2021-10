F1, Briatore pronto a tornare nel circus: indizio social

18-10-2021 22:18

Un video pubblicato sul proprio profilo Instagram potrebbe sancire ufficiosamente il ritorno di Flavio Briatore in Formula 1. Una notizia che avrebbe del clamoroso visto che l’ex team principal della Benetton e della Renault che ha vinto due mondiali di F1 sia con Micheal Schumacher che con Fernando Alonso era fuori dal circus dal 2008 dopo gli sviluppi oscuri del Gran Premio di Singapore e dell’incidente dell’allora suo pilota Nelson Piquet jr.

Briatore torna in F1, galeotto il video con Domenicali

Nella serata di lunedì l’account ufficiale di Flavio Briatore ha pubblicato un video in cui all’interno di una sala riunioni piena in ogni ordine di posto, si vede alla fine del tavolo, in piedi, l’uno affianco all’altro, lo stesso Briatore in compagnia del Ceo della F1, Stefano Domenicali.

Si sa poco o nulla di questo incontro, almeno al momento, se non le poche parole che, in inglese, pronunciano i due ex team principal. Esordisce l’ex Ferrari Domenicali, Ceo di Liberty Media a capo della F1: “Restate sintonizzati, ci sarà molto divertimento la prossima stagione in Formula 1″.

La parola passa quindi a Briatore che battendosi il petto dice: ”Una nuova energia, una nuova potenza, una nuova emozione, Formula 1, Alè!″. L’ex team manager che ha lanciato Schumacher e Alonso in F1 ha poi scritto nel post del video: “Un nuovo capitolo della Formula 1 sta per iniziare. Vi porteremo tutte le emozioni, lo spettacolo, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita”.

Video Briatore-Domenicali, il bentornato di Chris Horner

A dare il bentornato, tra i primi, a Briatore in F1 è stato un suo ex collega, il team principal della Red Bull, Chris Honer che ha commentato il video: “È bello vederti di nuovo coinvolto“. A questo punto non resta che aspettare qualche altro indizio, o meglio qualche comunicazione ufficiale in futuro.

Briatore in F1: da Schumacher ad Alonso quante vittorie

Flavio Briatore, nato in provincia di Cuneo nel 1950, è un noto imprenditore, nel recente passato sposato con Elisabetta Gregoraci da cui ha avuto un figlio Nathan Falco. Il suo primo grande successo lo deve proprio al mondo della F1. Da team manager ha guidato la Benetton Renault negli anni ’90 al doppio titolo mondiale lanciando il giovane Micheal Schumacher alla conquista di due Mondiali, ’94 e ’95.

Dopo qualche anno sabbatico ma sempre gravitando nel circus, Briatore torna con la Renault che ha rilevato la Benetton, nel 2001. E si ripete, sempre nelle vesti di team principal e con un nuovo fenomeno al volante, quel Fernando Alonso che vince il Mondiale nel 2005 e 2006 interrompendo il ciclo quinquennale proprio di Schumacher.

Perchè Briatore è stato allontanato dalla F1: il caso Piquet

Nel 2008 durante il Gran Premio di Singapore con Alonso partito dalle retrovie, un incidente alla monoposto del compagno di scuderia Nelson Piquet jr ferma la corsa, la safety car rimescola le carte in tavola e in pista e favorisce la rimonta di Alonso che vincerà quella gara. Tempo dopo un’indagine della Fia accerterà che quell’incidente di Piquet fu provocato di proposito dal pilota spagnolo su ordine di scuderia per permettere la rimonta e la vittoria del team mate asturiano. La Renault darà così il suo benservito a Briatore che verrà così messo ai margini della F1 per diverso tempo pur restando molto amico del vecchio proprietario Bernie Ecclestone.

