F1, Christian Horner e Red Bull nello scandalo: la collega "ha tempo fino a oggi per presentare ricorso". Geri Halliwell si trincera nel silenzio

Mercoledì 6 marzo, stando ai media britannici, è il termine per presentare ricorso contro la decisione della scuderia di scagionare il team principal accusato di "comportamenti inappropriati"

06-03-2024 10:21

Le implicazioni derivanti dall’inchiesta sui “comportamenti inappropriati” tenuti da Christian Horner, il team principal dei record, potrebbero oggi palesarsi ulteriormente se quanto riportato dai media britannici dovesse trovare conferma. Non vi è sito o quotidiano o magazine che trascuri la vicenda in alcun modo, a causa dell’impatto sulla Red Bull dell’inchiesta scaturita e dei suoi impatti, sia pubblici sia privati.

Secondo quanto riferito dall’autorevole Times, la collega al centro dello scandalo sexting che vede coinvolto Horner – scagionato dalla scuderia, rammentiamo – ha tempo fino a mercoledì 6 marzo per presentare ricorso contro il team principal della Red Bull che ha portato al successo e al dominio in F1 questa meravigliosa monoposto.

F1, Red Bull vittoriosa in Bahrain nonostante scandalo Horner

Un progetto perfetto che anche al debutto in questa stagione, in Bahrain, ha dimostrato qualità inenarrabili e straordinarie anche grazie al connubio con Max Verstappen che, però, proprio la vicenda Horner rischia di mettere in discussione viste le dichiarazioni e relative correzioni del padre Jos, ex pilota a sua volta della Benetton dell’era Michael Schumacher.

Sul versante privato, poi, quanto si sta consumando ha scosso profondamente la moglie di Horner, l’ex Spice Girl Geri Halliwell che stando a quel che ha scritto Closer è devastata da quanto sta avvenendo e, dopo aver raggiunto suo marito nel Golfo, avrebbe deciso secondo una fonte del tabloid Sun di non raggiungerlo in Arabia per il secondo GP della stagione appena iniziata.

La data ultima per presentare ricorso

Oggi, dunque, scade il termine per presentare ricorso da parte della collega destinataria dei comportamenti inappropriati che sono stati contestati a Horner, la cui identità viene taciuta da molti media inglesi per tutelare la sua privacy e così faremo anche noi in rispetto di questa delicata vicenda.

Quel che è noto ed è possibile oggetto di diffusione riguarda il fatto che costei avrebbe assunto degli avvocati e li avrebbe consultati in vista della decisione da assumere, riporta il Times. Anche se il consiglio di amministrazione della Red Bull ha comunicato ai suoi dipendenti che l’inchiesta sarebbe stata chiusa, le indiscrezioni proseguono.

Inoltre, stando a quel che specifica anche il Daily Mail, la dipendente sembra essere rimasta al lavoro presso il quartier generale della Red Bull a Milton Keynes, nel Buckinghamshire: la dipendente della scuderia, che lavora dalla seconda metà degli anni Duemila in F1, ha anche chiesto di volare in Bahrein per sostenere la squadra lo scorso fine settimana, hanno riferito ieri fonti al Sun. Con la Red Bull ha incominciato a lavorare circa quattro anni fa, ha rivelato MailOnline.

Fonte: Getty Images

Geri Halliwell in Bahrain con Horner

L’email anonima e le richieste di papà Verstappen

Il clima che viene descritto, comunque, non è dei migliori: Horner è stato prosciolto dall’accusa il mese scorso a seguito di un’indagine interna alla Red Bull sul “comportamento coercitivo” nei confronti della collega. Ma all’indomani della decisione, la email anonima inviata a 149 addetti ai lavori con alcuni screenshot della presunta chat sessuale tra le parti avrebbe scatenato di nuovo l’attenzione mediatica e posto interrogativi inediti. Horner si è difeso e ha minacciato azioni legali a sua volta, come prevedibile.

La fuga di messaggi sembra mostrare che Horner abbia inviato testi suggestivi e fotografie intime ritenute la prova principale della sua denuncia alla Red Bull GmbH. Secondo quanto riferito, c’erano più di 100 messaggi di testo e fotografie.

I tentativi di Horner di superare lo scandalo sono stati ostacolati dalla pubblicazione della lunga inchiesta sul caso da parte di BusinessF1 che lancia una serie di accuse contro il team principal della scuderia e documenta l’apparente lotta per il potere ai vertici della scuderia. Fonti vicine a Horner e citate dal Mailonline hanno liquidato il pezzo come “pieno di inesattezze”, ma la situazione potrebbe essere utile ai suoi critici.

Tra questi sembra esserci anche il padre di Verstappen, Jos, che ha avvertito che lo scandalo in corso sta “facendo a pezzi la squadra”: un video, che è stato pubblicato sui social, mostra la coppia che ha avuto uno scambio animato al Gran Premio del Bahrein venerdì.

Verstappen ha negato le accuse rivolte nei suoi confronti replicando così: “Non avrebbe senso. Perché dovrei farlo se Max sta così bene qui?’ . “C’è tensione qui finché lui [Horner] rimane in posizione”, ha detto Jos in esclusiva a MailSport.

“La squadra rischia di essere disgregata. Non può andare avanti così. Esploderà. Fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi”. Rispondendo ai commenti di Verstappen Snr, un portavoce della Red Bull Racing ha detto: “Non ci sono problemi qui. La squadra è unita e noi siamo concentrati sulle corse”.

Fonte: Getty Images

Geri Halliwell in Bahrain con il marito, Chris Horner

Il matrimonio con Geri Halliwell

Horner, che si ritiene sia attualmente a Dubai con la moglie Geri, tornerà al muretto dei box della Red Bull per le prove giovedì. Sarà inoltre presente insieme ad altri direttori di team di F1 in una conferenza stampa della FIA tra le sessioni di prove libere sul circuito di Jedda.

Una fonte ha detto che le discussioni tra Horner e Vermeulen “sono andate bene”. Le tensioni all’interno della squadra si allenteranno in Arabia Saudita, con Verstappen padre che ha già annunciato il suo forfait per impegni pregressi. Un modo per evitare tensioni aggiuntive? Inevitabile chiederselo visto che anche dopo la gara vittoriosa, Horner ha affermato di essere “assolutamente fiducioso” che sarebbe rimasto come capo della Red Bull per il resto della stagione.

Verstappen ha vinto 18 delle ultime 19 gare di F1 e sarà il favorito per ottenere un’altra vittoria sabato sera, nonostante le polemiche in corso sulla Red Bull.

Sul versante personale, a seguito di quanto trapelato ieri, Geri Halliwell attraverso il suo entourage non ha proferito parola in vista probabilmente anche della giornata di oggi. Per ora è ancora silenzio.