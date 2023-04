F1, Vasseur e la crisi Ferrari: "Leclerc? Normale frustrazione dopo i weekend andati male"

Il Team Principal della Ferrari F1 Frederic Vasseur ha parlato della situazione del Cavallino nella prima parte di stagione in pista.

07-04-2023 12:04

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha rilasciato un’intervista a Motorsport facendo il punto su questa prima parte di stagione abbastanza deludente per il Cavallino rampante. Per Vasseur, quanto raccolto a Melbourne non rispecchia quanto fatto sul campo, dove Sainz si è confermato più vicino ai tempi della Red Bull di Verstappen.

F1, Vasseur (Ferrari): “Leclerc? Motivato a fare sempre meglio”

Intervistato da Roberto Chinchero, Vasseur su Leclerc evidenzia che “l’inizio della stagione non è stato quello che volevamo e che voleva avere, c’è stato il ritiro in Bahrain, la penalità a Jeddah e il ritiro a Melbourne, che non era certo nei piani, ma la motivazione è intatta. “Ho un buon rapporto con Charles: quando si parla a caldo, pochi minuti dopo essere scesi dalla monoposto, sia Charles che Carlos non possono essere felici, e aggiungo che sarei molto frustrato se li vedessi rilassati e contenti della situazione. La cosa più importante per me è mantenere tutti motivati a spingere nella stessa direzione, e quello che vedo sono due piloti che stanno supportando la squadra al massimo, Carlos è stato qui a Maranello tutta la settimana al simulatore e Charles farà lo stesso la prossima. La motivazione non è affatto un problema”.

F1, Vasseur (Ferrari): “Buona atmosfera all’interno della squadra”

Per quanto riguarda i rapporti all’interno della squadra, Vasseur sottolinea che “l’umore è incredibilmente buono, siano tutti molto motivati, molto concentrati, e come ho detto anche i piloti garantiscono il massimo supporto. Se la domanda è sui rapporti che ho con Elkann e Vigna, fidatevi, è molto positivo. Poi di sicuro non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettiamo, ma stiamo lavorando tutti insieme per migliorare la situazione”.

F1, Vasseur (Ferrari): “Red Bull? Sanzione non pesante”

In merito al vantaggio sulla Red Bull, Vasseur spiega che “la sanzione inflitta non sia stata così pesante. Un decimo di ora in meno da utilizzare in galleria del vento è un decimo, ma alla fine se non puoi utilizzare la galleria sposti quel budget in un altro settore, ti è comunque permesso di spendere quei soldi da qualche altra parte. Alla fine non credo che faccia poi così tanta differenza”.