F1, Ferrari day: da Londra a Fiorano passando per il web, nasce la SF-25 di Hamilton e Leclerc

Una grande giornata per la F1 con la presentazione evento a Londra di tutte le scuderie e i piloti e poi a seguire in tarda serata verrà svelata la nuova Ferrari SF-25 di Hamilton e Leclerc. Dove vederle in tv e streaming

Ci siamo. Altro giorno col circoletto rosso sul calendario. Anzi saranno due, uno dietro l’altro. La preseason della F1 verso il Mondiale 2025 entra nel vivo oggi, martedì 18 febbraio. Per la Ferrari e per tutti i team dalla Red Bull alla Mercedes passando per la McLaren e gli altri sarà il gran giorno della presentazione che si terrà in una serata evento a Londra. Per la prima volta nella storia del circus tutte le scuderie e i piloti sveleranno le livree delle nuove monoposto.

Ma sarà un giorno particolare per la Ferrari. Che proprio a ridosso dell’evento di Londra renderà noto il rendering della nuova SF-25 la macchina che Lewis Hamilton e Charles Leclerc porteranno poi in pista poche ore dopo a Fiorano per il primo shakedown della nuova monoposto del cavallino rampante. Nasce in queste due giornate, condensate in poche ore il sogno iridato di Maranello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

F1, presentazione evento a Londra: tutte le livree dei 20 team

In F1 non si è mai vista una cosa del genere. La MotoGP l’ha fatta un paio di settimane fa a Bangkok ed è stato un discreto successo. Alle 21 nella The O2 Arena a Londra verranno presentati i 10 team e i 20 piloti in griglia in un evento che sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo e gratuitamente. L’occasione è il 75° anniversario della Formula 1. I tifosi in ogni angolo del globo potranno vedere per la prima volta le livree delle dieci scuderie dalla Ferrari alla Mercedes passando per Red Bull, McLaren e gli altri team.

Ad attirare l’attenzione dei tifosi della F1 da tutto il mondo saranno ovviamente loro, i piloti, il più atteso, idolo di casa, sicuramente Lewis Hamilton alla prima uscita pubblica da pilota Ferrari dopo la presentazione “casalinga” di Maranello. Con lui ovviamente Charles Leclerc e poi ovviamente il 4 volte campione del mondo Max Verstappen, chi lo sfiderà per il titolo, i due McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, e ancora Carlos Sainz anche lui alla prima uscita pubblica con la Williams, l’eterno Fernando Alonso e tutti gli altri compresi i 5 rookie: Gabriel Bortoleto (Sauber), Isaak Hadjar (RB), Jake Doohan (Alpine) o Ollie Bearman (Haas).

Cosa vedremo nell’evento di Londra

Sarà l’occasione per vedere le nuove livree di tutti i team, nonché per conoscere le prime impressioni dei piloti, a una settimana dall’inizio dei test pre-stagionali in Bahrein (26, 27 e 28 febbraio). Avrà luogo all’O2 di Londra, davanti a 15.000 spettatori, in uno spettacolo che sarà accompagnato da esibizioni musicali e da un montaggio multimediale che promette di essere suggestivo.

Lo spettacolo sarà presentato dall’attore Jack Whitehal, affiancato dai volti noti della F1 Laura Winter, Ariana Bravo e Lawrence Barretto.e vedrà la partecipazione del cantante country americano Kane Brown, il rapper e rocker Machine Gun Kelly, il compositore Brian Tyler con il progetto Are We Dreaming, e l’iconica boy band britannica Take That.

Subito dopo l’evento di Londra sarà svelata la SF-25

E se a Londra ci sarà una SF-24 camuffata con la sola livrea con colori e sponsor della nuova stagione, si parla insistentemente di un colore rosso più scuro, non vi preoccupate perchè appena si spegneranno le luci dello show evento londinese, basterà cambiare social ed account passando da quello della F1 a quello della Ferrari per vedere la vera nuova SF-25 che verrà mostrata per la prima volta in assoluto nelle sue linee, nei suoi concetti, in tutto il suo splendore che si spera possa essere anche vincente.

E mercoledì Hamilton e Leclerc in pista a Fiorano

Ma non finisce qui perchè ovviamente la due giorni full time della Ferrari si concluderà mercoledì. Da Londra i piloti Hamilton e Leclerc voleranno a Modena, per la precisione a Fiorano per il primo shakedown della SF-25. Sarà il battesimo per la nuova monoposto della scuderia di Maranello. Insomma, allacciate le cinture che si parte!