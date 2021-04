F1, Ferrari sotto accusa: "Hanno distrutto Sebastian Vettel"

Neanche il divorzio dalla Ferrari sembra aver fatto bene a Sebastian Vettel, che dopo la disastrosa ultima stagione nella scuderia di Maranello non è ancora riuscito a riscattarsi nell’Aston Martin. Il pilota tedesco ha chiuso i primi due Gran Premi al quindicesimo posto, perdendo nettamente il confronto con il compagno di scuderia Lance Stroll sia in qualifica, sia in gara.

L’ex pilota australiano Mark Webber, ex compagno di scuderia di Vettel alla Red Bull, analizza in modo spietato la situazione del quattro volte campione del mondo, mettendo nel mirino la Ferrari: “Credo che la Ferrari gli abbia tolto l’anima, o almeno una parte, in termini di fiducia. Lo ha distrutto. E quando ci si sente un po’ lontani all’interno del team, non è mai una buona situazione, finisce per essere tossica per entrambi”, ha spiegato a SoyMotor.

Secondo Webber, l’ultimo periodo in Ferrari ha avuto dure ripercussioni su Vettel: “La Ferrari non lo voleva e lui non voleva la Ferrari, il loro matrimonio era troppo lungo. Quanti anni ha adesso? 32? Guardate Hamilton, ha 36 anni e sembra che ne abbia ancora 32. E mi fa male dirlo”.

Webber e Vettel certo non erano grandi amici in Red Bull: “Alcune persone pensano che mi piaccia vedere Sebastian nei guai, ma questo non ha senso. Voglio vedere un Sebastian allegro, che sta bene. Speriamo tutti che possa combattere di nuovo per il top. Non credo che ci siano molte persone che vogliano vedergli finire la carriera così dopo tutto quanto ha fatto. Spero che riesca almeno a ritrovare il sorriso prima di smettere”.

Sul valore assoluto del quattro volte iridato non si discute :”Sebastian ama sempre partire davanti a tutti. Dalla pole e con aria pulita davanti a sé ha sempre fatto bene. Quando invece era a metà griglia non ha mai disputato Gran Premi significativi e questo è importante. Nel periodo d’oro volava. Non solo io, ma anche Hamilton a volte si stropicciava gli occhi per le cose che faceva Seb. Ci sono stati momenti in cui la sua velocità su alcuni circuiti era straordinaria”.

