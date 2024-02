F1, Ferrari: Vasseur vuota il sacco sulla SF-24, il colpo Hamilton, le chance di Leclerc e la delusione di Sainz

Frederic Vasseur parla dell'imminente partenza della stagione 2024 di F1, della nuova Ferrari e dell'arrivo di Hamilton in una intervista esclusiva. Le dichiarazioni del team principal

19-02-2024 10:43

A poche settimane dal via della stagione 2024 di F1, Frédéric Vasseur rilascerà stasera una intervista esclusiva a Sky Sport in cui affronterà un po’ tutto lo scibile relativo alla scuderia Ferrari. Ovvero le aspettative riguardo il campionato che sta per aprirsi, la nuova monoposto, e certamente gli equilibri in squadra con l’avanzata di Lewis Hamilton alla corte di Maranello, con tutte le conseguenze per gli attuali alfieri Charles Leclerc e Carlos Sainz. Intanto stanno uscendo alla spicciolata le prime anticipazioni, che via via vi riporteremo (nel corso della giornata tornate qui per eventuali aggiornamenti).

Vasseur: “Nel 2023 abbiamo fatto molti miglioramenti con la Ferrari”

Vasseur parte da quanto ottenuto lo scorso anno: al di là degli otto podi globali e dell’unica vittoria portata in dote da Carlos Sainz, per il team principal il lavoro svolto nel 2023 rappresenta la base per quanto vedremo quest’anno. “Durante la scorsa stagione abbiamo fatto numerosi miglioramenti – ha affermato -. Nel 2024 dobbiamo basarci su questi passi avanti, la mentalità acquisita è ottima”.

C’è da dire che i primi giri della nuova SF-24 hanno restituito delle sensazioni positive, anche se ovviamente parliamo di pre-stagione in cui una rondine non fa primavera. Sta di fatto che pare che la monoposto giri più veloce di circa 8 decimi della versione precedente, oltre ad aver azzerato il disagevole effetto porpoising. Ne sapremo di più sicuramente dal 21 al 23 febbraio, quando sul circuito di Sakhir si terranno i test ufficiali prima dell’avvio del campionato.

Vasseur e l’arrivo di Hamilton: “Ecco perché ci ha scelto”

Tornando all’intervista di Vasseur, inevitabile non affrontare il discorso Lewis Hamilton, colpo di mercato prorompente con cui Ferrari si è assicurata i servigi del pluricampione del mondo a partire dal 2025. “È sempre stato molto esigente con se stesso e la sua squadra, tutti i campioni del mondo sono molto esigenti.”, ha spiegato Vasseur. Questo, quindi, il motivo per cui probabilmente ha deciso di unirsi a loro, ha aggiunto. “Credo sia logico che un campione con grande esperienza e palmares come lui possa diventare un punto di riferimento per lo sviluppo futuro del team“.

“Sainz? Ha capito la situazione. Leclerc vivrà l’arrivo di Hamilton come una opportunità”

Con buona pace di Sainz: “Lui ha capito la situazione e sono sicuro che andrà forte fino all’ultima curva della stagione”. Il team principal non teme perciò destabilizzazioni nella sua squadra, né da parte del giubilato pilota spagnolo in una stagione che i pessimisti temono diventi da separato in casa nonché mina vagante, né per Leclerc, che dal 2025 vivrà delle gerarchie completamente nuove condividendo il box con un collega di tale fattura ed esperienza come Hamilton. “Leclerc è un ragazzo intelligente. Ha compreso subito cosa potrà ottenere e imparare da questa collaborazione. La vive più che altro come una opportunità”, ha rassicurato l’ingegnere.

Articolo in aggiornamento

