Gp Bahrain, Alonso come Senna: si stacca il volante della sua Aston Martin, indaga la FIA

Episodio incredibile sulla monoposto dell'asturiano, che per fortuna esce indenne da una situazione da brividi

Incredibile quando successo a Fernando Alonso a Sakhir. Nel corso del secondo turno di libere in Bahrain il due volte campione del mondo ex Ferrari si è, ritrovato letteralmente con il volante staccato dal piantone della sua Aston Martin. Un episodio gravissimo, su cui indaga la FIA.

Alonso, che paura!

Continua a non girare bene per l’Aston Martin, che dopo gli zero punti raccolti nelle prime tre uscite stagionali, regala – si fa per dire – uno dei momenti più incredibili della storia recente, e non solo, della Formula 1. Protagonista, suo malgrado, il due volte campione del mondo, Fernando Alonso, che all’ultima curva delle sue FP2 si è ritrovato con il volante letteralmente in mano. Inevitabilmente, la mente è andata a quel tragico primo maggio del 1994 a Imola che costò la vita ad Ayrton Senna.

Il volante riposizionato da Alonso

Un momento a dir poco da brividi, con lo spagnolo ex Ferrari che è stato costretto a riposizionare da sé il volante prima dell’inevitabile rientro ai box. Ad attenderlo, l’intera squadra di tecnici della scuderia di Silverstone schierati a voler schermare l’accaduto. Missione, ovviamente, fallita, con gli ingegneri che hanno dovuto mettersi all’opera direttamente dentro l’abitacolo della AMR25 per sostituire l’intera colonna dello sterzo.

La FIA ha aperto un’indagine

Sull’accaduto indaga la FIA, con il commissario ufficiale, Jo Bauer, che si è presentato al box dell’Aston Martin per chiedere delucidazioni su un problema che, come rivelato dalle comunicazioni dell’asturiano con il muretto, si era presentato già prima del fattaccio. “Dobbiamo cambiare il volante”, aveva annunciato Alonso per poi chiarire: “C’è un problema. Si spegne”.

Alonso spiega il problema

Completate le operazioni per ripristinare la situazione, Alonso ha avuto modo di tornare in pista per sfruttare gli ultimi minuti a disposizione per strappare il 15° tempo di un turno di qualifiche dominato dalle McLaren. Al termine delle qualifiche, lo spagnolo ha spiegato ai microfoni di DAZN: “Abbiamo avuto questo problema allo sterzo che ha interrotto la mia sessione di prove. Il volante non si adattava al piantone. I meccanici hanno cambiato rapidamente le componenti e sono stato in grado di tornare al guida. Non posso che ringraziare tutti i ragazzi del box”.