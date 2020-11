F1, GP Imola: la diretta-live

Finalmente possiamo dirlo di nuovo, ben ritrovati dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il GP di Emilia Romagna!12:08

Dopo 14 anni il circus della F1 riapproda in uno dei circuiti che ha fatto la storia dell'automobilismo. 7 sono state le vittorie ottenute qui da Michael Schumacher, 8 invece le pole position di Ayrton Senna, nello stesso tracciato in cui perse tragicamente la vita nel 1994. L'unica pilota in attività ad aver corso una gara di F1 a Imola è il veterano Kimi Raikkonen.12:08

A scattare dalla prima fila saranno le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton: un quarto posto finale di uno dei due consegnerebbe il settimo titolo costruttori consecutivo alle Frecce d'Argento.12:09

In seconda fila troviamo Max Verstappen e un grandissimo Pierre Gasly, al miglior piazzamento di sempre in qualifica. Quinto Ricciardo, Sesto Albon. Settima la prima Ferrari guidata da Leclerc, solo 14° invece Vettel.12:09

Oltre al mondiale costruttori, il GP di Emilia Romagna potrebbe consegnare una bella fetta di mondiale anche a Lewis Hamilton. Una vittoria con giro veloce, e in contemporanea Valtteri Bottas fuori dalla zona punti, permetterebbe al sei volte iridato di allungare a 103 punti di vantaggio con soli altri 104 disponibili nelle prossime quattro gare.12:10

Alle 13.10 scatterà il semaforo verde, non mancate.12:17

Manca sempre meno: 5' al via del Gran Premio di Imola.13:06

Partito il giro di ricognizione.13:10

PARTITI! Buono spunto per Valtteri Bottas, Hamilton superato da Verstappen. Ricciardo passa Gasly.13:14

GIRO 2! Leclerc in sesta posizione davanti ad Albon. Vettel ancora più indietro: 15°. Pit stop obbligato per Stroll per un contatto nelle retrovie.13:16

GIRO 3! Molti dubbi sulla partenza di Verstappen: il pilota olandese sembra partire nettamente fuori dalla propria postazione.13:18

GIRO 4! Verstappen prosegue a circa 1 secondo di distacco da Bottas.13:18

GIRO 5! I primi tre in fotocopia in una gara a parte dagli altri.13:20

GIRO 6! 1.5 è il vantaggio adesso di Bottas su Verstappen.13:21

GIRO 7! Sotto investigazione Vettel e Magnussen per un contatto nel corso del primo giro.13:22

GIRO 8! 1.19.4 per Bottas che fa il giro veloce. Per il momento Verstappen prosegue senza penalità: Hamilton aveva segnalato anche l'infrazione a Bono.13:23

GIRO 9! Sfortunatissimo Gasly! Dai box arriva la direttiva di ritirarsi quando il pilota francese si trovava in 5a posizione.13:24

GIRO 10! Leclerc si trova ora in quinta piazza a 3 secondi da Ricciardo. Vettel resta dietro a Giovinazzi.13:26

GIRO 11! Leclerc guadagna 4 decimi a Ricciardo. Giovinazzi è il primo a fermarsi ai box per cambiare le gomme. 13:28

GIRO 12! Bottas con 2 secondi di vantaggio su Verstappen. Leclerc continua a recuperare decimi su Ricciardo. Pit stop anche per Russell: molto prima del previsto queste prime soste.13:29

GIRO 13! Un secondo e mezzo è il ritardo di Leclerc da Ricciardo.13:30

GIRO 14! Pit stop per Leclerc per provare a fare l'under-cut. Gomma bianca per il monegasco.13:31

GIRO 15! Giro veloce per Verstappen. 13:33

GIRO 16! Ricciardo si ferma e mantiene la posizione anche se con una gomma più fredda rispetto a Leclerc.13:34

GIRO 17! Ricciardo riesce a proteggersi e prova ad allungare di qualche metro.13:35

GIRO 18! Bottas sta spingendo tantissimo: 2.5 secondi di vantaggio su Verstappen e giro veloce per il pilota finlandese.13:36

GIRO 19! Si ferma Verstappen: gomma bianca per l'olandese.13:37

GIRO 20! Pit stop per Bottas: anche per lui gomma dure. Hamilton fucsia!13:38

GIRO 21! 23.5'' il vantaggio di Lewis su Bottas. Verstappen a 1.3 dal finlandese.13:40

GIRO 22! Hamilton continua ad allungare a suon di giri record: 24.4 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Verstappen sotto il secondo.13:42

GIRO 23! 1.18.3 è il giro record di Hamilton. Lewis ha bisogno di recuperare ancora 2 secondi per uscire davanti a Bottas.13:43

GIRO 24! Hammer time Lewis: 1.17.8! Quasi 26 secondi di margine su Bottas. Verstappen ne ha di più ma non riesce a superare il finlandese.13:45

GIRO 25! Hamilton arriva nel traffico e potrebbero decidere di fermarlo ai box.13:46

GIRO 26! Hamilton prosegue e perde tempo. Dai box arriva la richiesta di prolungare di altri 10 giri la gomma.13:47

GIRO 27! 26.2 secondi di margine tra Hamilton e Bottas. Lewis più lento di circa 1 decimo.13:48

GIRO 28! Super sorpasso di Leclerc su Magnussen per rimettersi a caccia di Ricciardo.13:50

GIRO 29! Hamilton ha di nuovo strada libera dopo aver superato tutti i doppiaggi.13:51

GIRO 30! Si ferma Ocon e Virtual Safety Car. Per pochi secondi Hamilton non è riuscito a sfruttarla per fermarsi.13:52

GIRO 31! Hamilton riesce a fermarsi con la Virtual Safety Car e si crea così un grande vantaggio su Valtteri Bottas.13:54

GIRO 32! Lewis con 4 secondi di vantaggio su Bottas.13:55

GIRO 33! Hamilton sarebbe comunque stato davanti a Bottas ma quei secondi con Virtual Safety Car gli stanno permettendo di guardare con più serenità il resto della corsa.13:56

GIRO 34! Bottas sempre più lento di Lewis: con le gomme bianche non sembra trovare feeling il finnico.13:57

GIRO 35! Lungo di Verstappen che non perde però troppo tempo: 1 secondo il distacco da Bottas. 14:00

GIRO 36! Vettel continua in quarta posizione senza fermarsi.14:00

GIRO 37! Hamilton allunga a 7.5 secondi. Verstappen francobollato a Bottas.14:02

GIRO 38! Team radio per Bottas: "Un detrito di un'altra vettura ha danneggiato la monoposto dal giro 2"14:04

GIRO 39! Vettel con lo stesso ritmo di Versteppen. Gran gara del pilota tedesco.14:05

GIRO 40! Si ferma Vettel: problemi però con l'anteriore destra. 13.1 secondi di pit stop. Incredibile errore ai box che optano anche per la gomma bianca.14:09

GIRO 41! Più di 10 secondi il vantaggio di Hamilton.14:08

GIRO 42! Prosegue Raikkonen in quarta posizione.14:09

GIRO 43! Lungo di Bottas e Verstappen ne approfitta: ora è secondo il pilota della Red Bull.14:10

GIRO 44! Leclerc a 1.5 da Ricciardo. Bottas sembra aver grandi problemi: già 2 secondi di svantaggio da Verstappen.14:11

GIRO 45! Giro più veloce della gara di Verstappen a 13 secondi da Hamilton.14:13

GIRO 46! Magnussen avvisa i box di un problema al cambio e di un gran mal di testa.14:14

GIRO 47! Vettel con il terzo giro più veloce del Gran Premio. Peccato per l'errore ai box per il tedesco.14:15

GIRO 48! Perez, in quinta posizione con le gomme cambiate 20 giri fa, riesce addirittura a guadagnare sui suoi inseguitori, Ricciardo e Leclerc.14:17

GIRO 49! Raikkonen si ferma e mette la rossa. Si ritira Magnussen.14:18