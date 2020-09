F1, GP Monza: il resoconto della gara

ULTIMO GIRO! Continua la battaglia tra Gasly e Sainz per la prima posizione, col pilota dell'Alpha Tauri in vantaggio.17:01

Giro 51: Sainz cerca di avvicinarsi a Gasly per giocarsi il tutto per tutto nell'ultimo giro. Hamilton supera Kvyat, sale in ottava posizione e punta Ocon. 16:58

Giro 50: Gasly non molla e mantiene a dovuta distanza Sainz. Bottas in difficoltà vede arrivare Ricciardo.16:57

Giro 46: Sainz accorcia su Gasly, che cerca di non mollare. Dietro, Hamilton supera Raikkonen, si prende la 10ª posizione ed entra ufficialmente in zona punti.16:52

Giro 41: In avanti, Sainz accorcia su Gasly. In fondo, Hamilton svernicia Russell e si prende la 13ª piazza. 16:44

Giro 38: Raikkonen scivola in settima posizione, con Ricciardo in sesta piazza. Meno di mezzo secondo di distacco tra Albon e Hamilton.16:40

Giro 32: Giro veloce per Hamilton che si trova in quindicesima posizione. Avanti Gasly cerca di allungare su Raikkonen e Sainz. 16:31

Giro 27: Bandiera rossa per poter aggiustare le barriere protettive scombinate da Leclerc. Rientrano in pit-lane i piloti.15:55

Giro 23: Rientrano tutti ai box per il pit-stop. Tanta confusione in pit-lane.15:47

Giro 18: Pit-stop per Leclerc che monta gomma bianca per arrivare in fondo alla gara. Continua la battaglia a distanza tra Bottas e Verstappen per la sesta posizione.15:39

Giro 17: Giro veloce per Hamilton, che continua ad allungare su Sainz. Dietro Albon svernicia Leclerc e si porta in 13ª posizione.15:38

Giro 10: Cinque piloti per in corsa per la terza posizione: Norris, Perez, Ricciardo, Bottas e Verstappen. 15:30

Giro 3: Giro veloce per Hamilton. Dietro lotta per la settima posizione tra Verstappen e Stroll.15:20

Giro 2: Quattro posizioni guadagnate da Giovinazzi che sale in 14ª posizione. Restano in 13ª e 17ª piazza Leclerc e Vettel.15:16

Giro 1: Scatta in testa Hamilton, dietro partono fortissimo le McLaren con Sainz e Norris che si prendono rispettivamente il secondo e il terzo posto. Avvio shock per Bottas, che scivola in sesta posizione.15:15

Da sottolineare, la prestazione in qualifica della scuderia McLaren che piazza entrambe le vetture tra le prime dieci con Carlos Sainz Jr. e Lando Norris rispettivamente in terza e sesta posizione.15:10

Nelle qualifiche di ieri, pole position a Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila, la McClaren di Carlos Sainz Jr. davanti alla Racing Point di Sergio Perez. Male le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, ancora in grande difficoltà, partiranno rispettivamente dalla tredicesima e diciassettesima piazza.14:28

PRE GARA

E’ il velocissimo circuito di Monza ad ospitare il Gran Premio d’Italia, come è già successo per altre 85 volte nella storia del motorsport. Il primo dei tre Gran Premi “italiani” vede Lewis Hamilton sempre in testa alla classifica e con l’intenzione di allungare sui rivali, avendo dominato fin qui il mondiale, eccezion fatta per due gare (GP d’Austria e del 70° anniversario). Il pilota inglese ha ben 47 punti di vantaggio su Max Verstappen della Red Bull, finora unico vero antagonista dell’asso Mercedes.

Le qualifiche confermano l’andamento delle ultime settimane, con Hamilton e Bottas a conquistare la prima fila, tutta Mercedes. Impresa per Carlos Sainz, terzo con la McLaren, mentre indietreggia Max Verstappen, in terza fila al fianco di Sergio Perez. Continua il disastro in casa Ferrari (Vettel fuori in Q1, Leclerc solo 13°). Per la prima volta nella storia della Formula 1, si correrà senza la “Marea Rossa” sugli spalti, essendo ancora in vigore le norme di sicurezza anti-Covid.

La griglia di partenza

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Carlos Sainz Sergio Perez Max Verstappen Lando Norris Daniel Ricciardo Lance Stroll Alex Albon Pierre Gasly Daniil Kvyat Esteban Ocon Charles Leclerc Kimi Raikkonen Kevin Magnussen Romain Grosjean Sebastian Vettel Antonio Giovinazzi George Russell Nicholas Latifi

Albo d’oro e statistiche

Michael Schumacher e Lewis Hamilton detengono il maggior numero di vittorie (5), con l’inglese ad aver ottenuto anche più pole position (7) e giri veloci (6). Il record sul giro è ancora quello di Rubens Barrichello, che nel 2004 sulla Ferrari F2004 registrò un 1’21″046.

