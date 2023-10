F1, Gp Usa: Sprint Race Austin diretta live

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista con la Gara Sprint del GP degli Stati Uniti, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (443 pt.) – Campione del Mondo Sergio Perez (224 pt.) Lewis Hamilton (194 pt.) Fernando Alonso (183 pt.) Carlos Sainz Jr. (153 pt.)

Sarà Max Verstappen con la Red Bull a partire in pole nella Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti che si corre sul circuito di Austin, in Texas. In prima fila con l’olandese già campione del mondo c’è la Ferrari Charles Leclerc beffato per soli 55 millesimi dal concedere il bis dopo la pole position di ieri in qualifica per la gara di domenica. Alle loro spalle nella Sprint Race partiranno Hamilton con la Mercedes, le due McLaren di Norris e Piastri, solo 6° Carlos Sainz con l’altra Ferrari ancora alla ricerca di decimi rispetto al compagno.Sono previsti 19 giri. Semafori spenti a mezzanotte. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

La griglia di partenza della Sprint Race

1a Fila 1. Max Verstappen

Red Bull 2. Charles Leclerc

Ferrari 2a Fila 3. Lewis Hamilton

Mercedes 4. Lando Norris

McLaren 3a Fila 5. Oscar Piastri

McLaren 6. Carlos Sainz

Ferrari 4a Fila 7. Sergio Perez

Red Bull 8. Alex Albon

Williams 5a Fila 9. Pierre Gasly

Alpine 10. Daniel Ricciardo AlphaTauri 6a Fila 11. George Russell*

Mercedes 12. Fernando Alonso

Aston Martin 7a Fila 13. Esteban Ocon

Alpine 14. Lance Stroll

Aston Martin 8a Fila 15. Guanyu Zhou

Alfa Romeo 16. Nico Hulkenberg

Haas 9a Fila 17. Kevin Magnussen

Haas 18. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 10a Fila 19. Yuki Tsunoda AlphaTauri 20. Logan Sargeant

Williams

*Russell penalizzato di 3 posizioni per impeding