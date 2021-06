F1, Italia-Austria al Gp Stiria: Toto Wolff provoca la Ferrari

Un crossover tra calcio e Formula 1, gli Europei da una parte e il Mondiale dall’altro. Un fine settimana particolare in Austria, un sabato intenso quello che il circus della F1 vivrà in Stiria. Proprio l’Austria, padrona di casa dell’ottava prova del campionato, affronterà l’Italia, questa sera a Wembley, negli ottavi di Euro 2020 con il Red Bull Ring protagonista del Gran Premio della Stiria, oggi le qualifiche e domani la gara. Che aria tira a Spielberg aspettando i due grandi eventi? I protagonisti del paddock non si sono tirati indietro dal dare il loro pronostico.

Toto Wolff fa il tifo per la sua Austria: “Con l’Italia è dura!”

Impegnato a vincere il duello con la Red Bull per il Mondiale di F1 con un Verstappen sempre più in grande spolvero a mettere in crisi il campione in carica Hamilton, il team principal della Mercedes, Toto Wolff non si è sottratto a una domanda su Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei di calcio in programma stasera a Wembley. Ai microfoni di Sky Sport, il manager austriaco ovviamente fa il tifo per Alaba e compagni e svela un particolare: “Guarderò la partita con Domenicali per vedere la squadra austriaca battere l’Italia – dice sorridendo – L’Austria è una bella squadra, ma è più facile che Hamilton vinca domenica che la nostra Nazionale batta gli Azzurri. Però il calcio è un gioco di squadra e se facciamo una buona partita, con Alaba e Arnautovic giocatori di talento, si può fare qualcosa. Vedremo”.

Vettel, cuore azzurro ricordando i tempi Ferrari

Chi non ha dimenticato il suo passato in Ferrari è sicuramente Sebastian Vettel. Il pilota tedesco dell’Aston Martin in grande crescita, da tre gare consecutive a punti, in attesa che la Germania affronti il match clou di questi ottavi, con l’Inghilterra, ha parole dolci per la “sua” Italia: “Vincete facile… quasi facile. Quanto? 3-0 con tripletta di Ciro Immobile e ciao” le sue parole sempre ai microfoni di Sky Sport.

Ferrari tra Gp Stiria e Italia-Austria

Sarà un sabato particolare per tutti i meccanici della Ferrari, anche quelli dell’Alpha Tauri che ha sede a Faenza. C’è Italia-Austria questa sera, spartiacque tra il lavoro dopo le qualifiche e la preparazione delle monoposto per la gara di domani. Siamo sicuri che più di qualche televisore sarà accesso nelle hospitality e nei paddock.

Anche i piloti fanno un po’ il tifo per la squadra di Mancini nonostante siano stranieri. Anzi. Ha fatto coming out Charles Leclerc, monegasco, ma dal cuore azzurro oltre che rosso Ferrari: “Fra Italia e Francia tifo più Italia, – ha spiegato il pilota di Maranello – ho tanti amici che la tifano e perciò tifo più Italia”. Meno tifoso azzurro ma comunque realista Carlos Sainz che tiene ovviamente alle furie rosse ma dice ma ammette: “In questo momento i tifosi italiani devono aspettarsi qualcosa in più dall’Italia a calcio che dalla Ferrari… forse l’Italia al momento è più forte anche della mia Spagna”.

SPORTEVAI | 26-06-2021 08:19