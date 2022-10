28-10-2022 10:30

Nel week-end si corre il Gran Premio del Messico, terz’ultimo appuntamento del Mondiale (già assegnati i titoli piloti e costruttori). Per Charles Leclerc sarà un momento importante, visto che sarà il suo GP n.100 in carriera.

F1, Leclerc a quota 100 ma il sogno è sempre lo stesso

A soli 25 anni, Clarles Leclerc si prepara a tagliare il traguardo dei 100 GP disputati in carriera in F1. Un grande risultato per il pilota della Ferrari che, tuttavia, resta concentrato su quello che è il suo più grande desiderio da sempre, vincere un titolo Mondiale.

“Taglio il traguardo dei 100 GP e il tempo è passato velocemente. Sogni che si sono avverati e ne ho altri, come quello di diventare campione. E spero possa accadere presto, anche se mi godo quello che ho avuto finora”, le sue parole riportate da Sky Sport.

F1, Leclerc il predestinato che vuole vincere con la Ferrari

Ad oggi, Charles Leclerc ha vinto cinque GP (l’ultimo, quest’anno, in Austria lo scorso luglio). Sono ben 23 i suoi podi e ben 18 le pole position in carriera, a certificare il suo grandissimo talento.

Figlio di un pilota di Formula 3, ha esordito in F1 nel 2018, al GP d’Australia. Il suo duello con Max Verstappen prosegue da tanto tempo. Il monegasco si augura che, prima o poi, tocchi a lui festeggiare quel titolo Mondiale che l’olandese della Red Bull ha già conquistato due volte.

F1, Leclerc vuole lasciare il segno in Messico

L’obiettivo di Charles Leclerc è di festeggiare al meglio il traguardo dei 100 GP in carriera. L’obiettivo è provare a vincere la quarta gara stagionale. Non sarà facile, considerato che Max Verstappen sembra di un altro pianeta in questo periodo (già 13 successi).

“Non so cosa attendermi dal weekend in Messico ma daremo come sempre il massimo. Secondo posto? Noi lottiamo per vincere, ma ora che i giochi sono fatti… Beh, secondo è meglio che terzo“, la chiosa del monegasco. Finire al meglio la stagione per poi presentarsi ai nastri di partenza del Mondiale 2023 con ancor più carica.