F1 Monaco, Ferrari favorita? Marko spiazza, ma per Leclerc la pole sarà un'impresa sovrannaturale. L'entusiasmo di Hamilton

La Ferrari è il colpo di scena del venerdì del GP di Monaco, con Charles Leclerc primo in entrambe le sessioni di libere. Ma il monegasco tiene i piedi per terra, mentre Hamilton è soddisfatto della vettura. E da Red Bull Marko dice la sua

Solo 38 millesimi dividono l’autore del miglior tempo nelle seconde prove libere del GP di Monaco, ovvero il pilota di casa Charles Leclerc, da Oscar Piastri, secondo. Ma comunque tanto basta per far tirare un (forse prematuro) sospiro di sollievo alla Ferrari, visto come erano andate le precedenti sessioni pre-gara degli appuntamenti precedenti. E tra l’altro sul podio delle FP2 c’è pure Lewis Hamilton, a un decimo dal compagno di squadra.

Le incognite di Monaco per la Ferrari

Certo, Leclerc gioca in casa, sul circuito che lo scorso anno lo portò alla gloria. Ed ha anche svettato nelle FP1, per dire. Tuttavia non bisogna sottovalutare la concorrenza, visto il distacco molto contenuto con le McLaren (Lando Norris è quarto nelle seconde libere, per dire), e le qualifiche di domani saranno un altro discorso, oltre all’incognita delle gomme nuove e delle curve lente, vulnus della SF-25 (per non parlare poi della novità della doppia sosta introdotta a Monaco per dare più vitalità alla gara, e che scompaginerà le strategie dei team). Motivo per cui alla vigilia della gara lo stesso Leclerc sembrava sconsolato e anzi rassegnato ad un fine settimana in tono minore.

Leclerc: “Troppo presto per essere fiduciosi”

Toni decisamente meno pessimisti, ma comunque realisti, nelle dichiarazioni post libere da parte del monegasco. Riguardo la pista, per lui “speciale”, Leclerc a Sky Sport ha sottolineato come il venerdì serva per prendere i riferimenti, “perciò è prematuro essere fiduciosi per il resto del fine settimana“.

Ma è stata comunque una “giornata positiva” per le Ferrari, nonostante l’incidente con Lance Stroll nelle FP1 che però, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi né per i piloti né per le vetture (la SF-25 di Leclerc se l’è cavata un danno all’ala anteriore tale però da non compromettere le successive sessioni).

Il monegasco ha poi proseguito: “Il nostro passo sul giro secco è buono e ho avuto un buon feeling con la vettura, a prescindere dalla mescola. Ma ci servirà una magia per conquistare la pole domani”.

Hamilton: “Raccolti dati preziosi”. Marko: “Ferrari favorita”

E Lewis Hamilton ha aggiunto riguardo la sfida a Monaco, resa “più speciale a bordo di una Ferrari”: “Abbiamo completato il nostro programma raccogliendo dati preziosi su cui lavoreremo anche domani. Il nostro passo è promettente in generale, ma abbiamo ancora dei margini. Le mie sensazioni con la vettura sono buone e il bilanciamento va bene. Non vedo perciò l’ora di tornare in pista domani per continuare a costruire da queste basi”.

L’exploit Ferrari intanto ha raccolto il plauso dei rivali, ovvero dall’eminenza grigia di Red Bull Helmut Marko. Il consulente di ferro del team ha riconosciuto delle difficoltà di assetto con la loro RB21, con Max Verstappen alle prese con un fastidioso e deciso sottosterzo. Per poi aggiungere: “Penso che le Ferrari siano le indiscutibili favorite a Monaco”. Che siano parole sincere o piuttosto una sottile gufata, questo non è dato saperlo.