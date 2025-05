F1 Monaco, Leclerc deluso ma fiducioso: "Peccato, ma in gara me la gioco". Riscossa Norris, Piastri pasticcione

Le qualifiche hanno lasciato l'amaro in bocca a Leclerc. "Rallentato dal traffico nel secondo run, peccato". Norris felice, Piastri a metà: "Sto pasticciando, ma terzo mi va di lusso..."

L’ha pregustata per un giorno e mezzo, ma alla fine Charles Leclerc quella pole position tanto desiderata non è riuscito a coglierla. Anche se la gara domani sarà tutta un’altra storia: la quarantesima prima fila in carriera del pilota monegasco è qualcosa che non si può disprezzare, soprattutto pensando al tempo fatto registrare da Lando Norris, che con 1’09”959 ha mandato alle stampe il nuovo record del tracciato. Appena 109 millesimi più alto di tempo di Leclerc, che pure domani è deciso a vendere cara la propria pelle in una gara che si preannuncia aperta a molti scenari, anche piuttosto imprevedibili.

Leclerc e il sogno sfumato: “Traffico e qualche dettaglio…”

Oggi però il sentimento che va per la maggiore è la frustrazione, come ammesso candidamente dal ferrarista subito dopo la qualifica. “C’è sempre qualcosa che si può fare di meglio, e alla fine penso che la pole avremmo anche potuto portarla a casa. Ho fatto quello che potevo, con qualche rimpianto legato per lo più al primo run che non sono riuscito a chiudere nel modo migliore.

Il secondo è stato condizionato dal traffico, e questo mi fa essere un po’ frustrato. Perché in questo week-end stiamo riuscendo a spingere tanto, e pur non essendo la macchina da battere avvertiamo la sensazione di avere le carte in regola per poter piazzare un risultato importante. Amo i circuiti cittadini, mi piace molto attaccare in qualifica, anche se ciò comporta qualche rischio in più del dovuto. A volte paga, altre volte meno, ma sono comunque consapevole di aver portato a casa un bel risultato”.

Hamilton non è stato altrettanto bravo, pur avendo chiuso al quarto posto, ma è finito sotto investigazione per aver ostacolato Verstappen (quinto) durante il suo giro lanciato.

Norris alla riscossa: “Ci voleva proprio questa pole”

In casa McLaren la gioia è tutta di Lando Norris. Che cercava un risultato importante per rimettersi in corsa anche in ottica mondiale, visto che Piastri nel frattempo ha preso il largo. “Attendevo da un po’ questa pole position e sono contento che sia arrivata, anche perché a Monte Carlo sappiamo perfettamente quanto sia difficile e al tempo stesso fondamentale partire davanti a tutti.

Tutto è stato perfetto: abbiamo preso le decisioni giuste al momento giusto, riuscendo anche a capire come stesse evolvendo il grip sul tracciato. Domani però so bene che sarà tutta un’altra storia: le due soste potranno portare un po’ di imprevedibilità, ma adesso preferisco godermi la pole e poi da stasera cercheremo di studiare la strategia di gara migliore”.

Piastri pasticcione: “Alla fine terzo va fin troppo bene…”

Diverso l’umore di Oscar Piastri, consapevole che partire dalla terza piazzola a Monte Carlo potrebbe non essere affatto un vantaggio (lo dice la storia stessa). “Qui le qualifiche sono sempre vibranti, ma stavolta non sono riuscito a replicare quanto di buono fatto un anno fa. Sto pasticciando troppo in questo week-end e la cosa non gioca a mio favore: probabilmente è il peggiore fine settimana di questa stagione, anche se domani ci sarà tempo e modo per mettere le cose a posto.

Non so quante volte ho toccato le barriere in questi due giorni… di sicuro più che in tutta la mia carriera! essere terzi, visto l’andazzo, non è poi tanto male: la gara sarà molto imprevedibile, dovremo capire quanto incideranno le due soste obbligatorie prima di poter esprimere giudizi. Penso che in tanti avranno l’occasione per fare bene e questa è l’unica cosa che conta”.