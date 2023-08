Farense-Roma 2-4 pagelle: tre autogol, Belotti e Pellegrini show. Ma la difesa delude

Farense-Roma è la fiera dell'autogol: tre in tutto, due dei portoghesi, una dei giallorossi (Kristensen). Belotti e Pellegrini tra i migliori, Mourinho deve registrare la difesa.

La mini tournée della Roma contro le squadre della Primeira Liga portoghese si chiude con un altro successo. Dopo l’1-1 col Braga e il 4-0 all’Estrela Amadora, la formazione guidata da Mourinho passa 4-2 in casa del Farense. Buone le risposte fornite dai giallorossi contro una squadra più avanti nella preparazione, che ha già giocato due partite ufficiali di coppa, vincendole entrambe: ai rigori sulla Moreirense e 3-2 sull’Oliveirense. Degno di nota, in particolare, il primo tempo dei giallorossi: tre gol a zero ai padroni di casa. Il tutto mentre dal mercato rimbalzano notizie importanti dal Brasile: Marcos Leonardo è ormai in arrivo.

Farense-Roma 2-4, le scelte di Mourinho

Difesa a tre per Mourinho: davanti a Rui Patricio ci sono Mancini, Llorente e Ibanez, sulle fasce Celik e Spinazzola, in mediana Bove, Cristante e Pellegrini. La coppia d’attacco è formata da El Shaarawy e Belotti. Tre minuti e i giallorossi sono avanti: cross di Belotti dalla destra, colpo di testa di Artur Jorge e l’autogol è servito. Il raddoppio al 33′: traversone di Spinazzola, il portiere Velho si oppone alla girata di El Shaarawy, irrompe Belotti e insacca. Prima del riposo c’è spazio anche per la terza rete: Mancini lancia Pellegrini che controlla bene in area e batte ancora il portiere.

Roma, i cambi e il finale scoppiettante

Dopo l’intervallo dentro Svilar, Kristensen, Aouar, Dybala e Pagano. Nel corso del match ci sarà spazio pure per Smalling, Ndicka, Karsdorp e Zalewski. Al 22′ la seconda autorete della serata, stavolta di marca giallorossa: è proprio il neo entrato Kristensen ad appoggiare nella sua porta col destro, su cross di Rui Costa. Nel finale altro autogol: è Goncalo, tra i padroni di casa, a deviare nella sua porta un traversone di Zalewski. Ma il match si chiude 2-4, perché nel recupero Maxuel da fuori sorprende Boer, in campo da una manciata di secondi.

Farense-Roma 2-4: top e flop dell’incontro

I top.

Belotti. Prima propizia un’autorete, poi si mette in proprio e firma il raddoppio. Meriterebbe la doppietta, negatagli dalla traversa.

Prima propizia un’autorete, poi si mette in proprio e firma il raddoppio. Meriterebbe la doppietta, negatagli dalla traversa. Rui Patricio. Ottima la parata su Duarte, che nega il pareggio alla formazione di casa.

Ottima la parata su Duarte, che nega il pareggio alla formazione di casa. Pellegrini. Un gol da cineteca e una prestazione di grande personalità, da capitano vero.

I flop.