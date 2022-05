27-05-2022 11:22

Dopo la delusione accumulata dalla Ferrari in Spagna al Montmelò e l’uno-due della Red Bull, la lotta per il mondiale di Formula 1 2022 riprende dal Principato di Monaco dove, nel fine settimana, si disputerà una delle gare più iconiche dell’intero calendario.

GP Monaco: le caratteristiche del circuito di Montecarlo

Presente nel calendario della Formula sin dalla prima edizione del campionato svoltasi nel 1950, il Gran Premio di Monaco si svolge sul tracciato cittadino di Montecarlo, il più corto del circus della F1 coi suoi 3.337 metri di lunghezza.

Come noto, vista la larghezza delle strade cittadine e quella delle monoposto, è un circuito dove è molto difficile sorpassare e, pertanto, qui le qualifiche sono fondamentali per l’esito della gara.

Non sviluppando grandi velocità (non si raggiungono mai i 300 km/h) ed essendo caratterizzato poi da parecchie curve lente, come la celebre curva del Tabaccaio, diventa fondamentale allestire monoposto con il massimo carico aerodinamico possibile, obiettivo questo per cui le scuderie lavorano alacremente in tutte le sessioni di prove libere.

Gran premio di Monaco: i piloti favoriti

La Ferrari ha vinto qui solo una volta nelle ultime diciannove edizioni, con Sebastian Vettel nel 2017, e viene dal beffardo ritiro di Charles Leclerc dell’anno scorso quando il monegasco dopo aver conquistato la pole e finito a muro nell’ultimo tentativo di qualifica, fu costretto ad alzare bandiera bianca prima del via per un problema al semiasse non risolto dai meccanici in tempo per la gara.

Il pilota di casa, vista anche la delusione in Spagna con la vittoria di Verstappen, cercherà in ogni modo di riscattarsi e ritrovare sulla sua pista quella vittoria che inizia a mancare da un po’ troppo tempo.

La Red Bull nel frattempo, infilando una vittoria dopo l’altra, ha guadagnato la vetta della classifica piloti con Max Verstappen, vincitore a Montecarlo nel 2021 davanti a Carlos Sainz e Lando Norris, due altri attesi protagonisti questo weekend assieme a una Mercedes apparsa in netta ripresa al Montmelò.

GP Monaco 2022: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Non sarà necessario alzarsi presto o mettere sveglie particolari per seguire questo terzo appuntamento della F1 sul Vecchio Continente vista l’assenza di fuso orario tra l’Italia e il Principato di Monaco.

Il weekend della Formula 1 a Monaco si aprirà in maniera classica con le due sessioni di prove libere il venerdì per poi proseguire con le qualifiche (anticipate dalla terza sessione di libere) il sabato pomeriggio alle 16, mentre la gara andrà in scena il giorno dopo alle 15.

Di seguito tutto il programma del weekend di gara di F1 a Montecarlo:

Venerdì 27 maggio

•Prove libere 1: 14:00 – 15:00

•Prove libere 2: 17:00 – 18:00

Sabato 28 maggio

•Prove libere 3: 13:00 – 14:00

•Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 29 maggio

•Gara: 15:00

Dove vedere il GP Monaco: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Il fine settimana del Gran Premio di Monaco sarà trasmesso per intero in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming sulle app di SkyGo e attraverso il servizio on demand di NOW. Per la Formula 1 su TV8 invece, per l’occasione, andranno in chiaro ma in differita, sia le qualifiche che la gara.

Di seguito il palinsesto completo per sapere dove vedere il GP di Monaco sui vari canali TV e piattaforme streaming.

Venerdì 27 maggio

•Ore 14: prove libere 1 Sky Sport F1

•Ore 17: prove libere 2 Sky Sport F1

Sabato 28 maggio

•Ore 13: prove libere 3 Sky Sport F1

•Ore 16: qualifiche Sky Sport F1

•Ore 18.30: differita qualifiche su TV8

Domenica 29 maggio

•Ore 15: gara Sky Sport F1

•Ore 18: differita gara su TV8