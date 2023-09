F1, Gp Singapore: info, orari e dove vedere la diretta in tv e in streaming

Tutto pronto per la sfida sul tracciato di Marina Bay: Max Verstappen punta all'undicesima vittoria consecutiva. Le parole dell'olandese e di Carlos Sainz

15-09-2023 11:37

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Dopo la vittoria di Max Verstappen a Monza, la Formula 1 è pronta a tornare in pista. Per le monoposto è giunto il momento di disputare la prima delle ultime otto gare del campionato, tutte lontano dall’Europa, con esattezza sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Il pilota olandese non vuole interrompere la striscia di dieci vittorie consecutive e con il suo team, in Asia, potrebbe festeggiare il titolo mondiale costruttori con largo anticipo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, dopo il terzo e il quarto posto conquistati in Italia, dovranno riconfermarsi nuovamente e tentare di rallentare la corsa del due volte campione del mondo.

GP di Singapore: dove vederlo in diretta tv e streaming

La Formula 1, dopo una settimana di pausa, è pronta a regalare nuovamente emozioni. Il Gran Premio di Singapore si svolgerà in notturna, ma verrà trasmesso in Italia nel pomeriggio di domenica 17 settembre, con esattezza a partire dalle ore 14. Sia le qualifiche, sia la gara saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport F1 HD, al canale 207. In streaming, invece, basterà accedere all’app SkyGo. Inoltre, sarà possibile vivere le grandi emozioni del Marina Bay anche in differita su TV8, al canale 8 del Digitale Terrestre, in maniera gratuita.

Gp Singapore: i dettagli del circuito di Marina Bay

Il tracciato di Marina Bay a Singapore, rispetto alle edizioni precedenti, è stato sottoposto a varie modifiche. Saranno 19 le curve invece di 23, ovvero quattro in meno rispetto agli scorsi anni, rendendo la pista inferiore a livello chilometrico. Inoltre, sono stati rimossi due chicane ed è stato aggiunto un rettilineo, che farà diventare la pista più veloce e fluida.

Oltre a essere tradizionalmente un Gran Premio che si svolge in notturna, è una pista molto vicina all’equatore, dunque con un alto tasso di umidità. Varia anche il numero di giri, che saranno 62 invece di 61. L’ultimo ad aver vinto il GP di Singapore è stato Sergio Perez, con il podio che si è completato con le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Storicamente, invece, il pilota ad aver conquistato più volte il primo posto è Sebastian Vettel, arrivato a quota cinque successi.

Le dichiarazioni di Verstappen e Sainz

Alla vigilia del weekend di Singapore, Max Verstappen e Carlos Sainz hanno espresso le loro sensazioni in conferenza stampa. L’olandese ha commentato le varie modifiche del tracciato dichiarando che “ci saranno meno frenate, meno stress e di conseguenza meno usura”. Non nasconde qualche preoccupazione riguardo la monoposto RedBull ammettendo che “non saranno competitivi come altrove”.

Il pilota orange punta all’undicesima vittoria consecutiva: “Non ho mai guardato questo aspetto, per me non cambia nulla a livello di approccio alla gara”. E sul team: “Il livello è stato sempre alto, ma non avevamo mai avuto una monoposto così forte”.