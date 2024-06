Euro2024, le gare di oggi: dove vedere Albania-Spagna e Croazia-Italia

Ultima giornata della fase a gironi: l'Italia di Spalletti sfiderà la Croazia di Modric con due risultati su tre a disposizione

Entra nel vivo la fase a gironi degli Europei 2024. Oggi, lunedì 24 giugno, si gioca l’ultima giornata del gruppo B: l’Albania è in cerca di una qualificazione storica, mentre la Spagna, già sicura del passaggio agli ottavi, punta a chiudere il girone a punteggio pieno. In campo scenderà anche l’Italia, che affronterà la Croazia con due risultati su tre a disposizione per garantirsi il passaggio del turno. Domani sarà la volta dei gruppi C e D, con le ultime decisive sfide che determineranno le sorti delle squadre in corsa.

Euro2024, dove vedere le partite

Tutte e 51 le sfide dell’Europeo saranno visibili in diretta esclusiva su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguirli anche in streaming su Sky Go e NOW. La Rai, invece, trasmetterà 30 partite, compresi tutti i match dell’Italia e quelli dai quarti di finale in poi. Inoltre, saranno disponibili anche in streaming su Rai Play.

Euro2024, le gare di oggi, lunedì 24 giugno

Ultima giornata del girone B. L’Albania scende in campo contro la Spagna, determinata a centrare una qualificazione storica. Dall’altra parte, la Spagna cerca di chiudere il girone a punteggio pieno. Nel frattempo, l’Italia di Spalletti affronta la Croazia in un match cruciale per garantirsi il passaggio agli ottavi. Gli azzurri hanno due risultati su tre a disposizione, mentre la squadra di Luka Modric è obbligata a vincere per sperare di avanzare come una delle migliori terze.

Albania-Spagna ore 21 Sky/Sky Go Croazia-Italia ore 21 Rai 1/ RaiPlay/ Sky/ Sky Go

Euro2024, le gare di domani, martedì 25 giugno

Alle 18 andranno in scena le ultime partite del gruppo D degli Europei 2024. L’Olanda, attualmente in testa con 4 punti a pari merito con la Francia, affronterà l’Austria, ancora in corsa per la qualificazione. I francesi, invece, giocheranno contro la Polonia, che è già fuori dai giochi. Alle 21, il focus si sposterà sul gruppo C, con l’Inghilterra determinata a conquistare tre punti cruciali contro la Slovenia per assicurarsi il primo posto nel girone. Gli slovacchi, invece, sogneranno di conquistare una qualificazione storica. Nello stesso momento, un altro match decisivo vedrà la Danimarca, con 2 punti, sfidare la Serbia, fanalino di coda con un punto.