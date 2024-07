Germania, Lehmann scatenato, ora se la prende con Andrich: "Si sente una donna?"

L'ex portiere del Milan colpisce ancora: nel mirino è finito Andrich per la scelta di tingersi la cresta di rosa. La polemica e la proposta all'Uefa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Jens Lehmann colpisce ancora. Nel mirino dell’ex portiere tedesco, meteora del Milan, è finito il connazionale Robert Andrich e in particolare l’acconciatura sfoggiata in occasione del quarto di finale di Euro2024 tra i padroni di casa della Germania e la Spagna.

Spagna-Germania, Lehmann senza freni: cosa ha detto di Andrich

Andrich, centrocampista del Bayer Leverkusen campione di Germania che i tifosi della Roma ricordano (purtroppo) bene per il gol segnato all’Olimpico nella semifinale di Europa League, si è presentato in campo con un look sicuramente eccentrico. Ha infatti tinto la cresta d’un rosa acceso, scatenando la reazione di Lehmann, oggi opinionista: “Prima aveva i capelli biondi, ora ha i capelli rosa. Cosa vuole mostrarci? Bisogna stare attenti al giorno d’oggi perché forse si sente una donna o qualcosa del genere e si deve essere molto tolleranti” ha dichiarato ai microfoni di Welt Tv sollevando un polverone prima dell’inizio del big match tra Spagna e Germania.

Look Andrich, l’affondo di Lehmann e la proposta alla Uefa

Lehmann ha poi continuato il suo discusso intervento: “Ha forse un problema di personalità? Da compagno di squadra mi sembrerebbe molto strano”. Quindi chiama in causa anche il ct Julian Nagelsmann: “Non credo che l’allenatore della nazionale ritenga sia una scelta positiva”. In realtà l’ex allenatore del Bayern Monaco e ct della Germania si era già espresso in merito allo stravagante look scelto dal suo calciatore: “Ognuno fa ciò che vuole con i prorio capelli, quello che giudico è se Robert sta bene o no, niente di più”. L’ex portiere – solo cinque presenze nel Milan nel 1998/99 – è andato oltre coinvolgendo anche la Uefa: “Spero che vieti i colori dei capelli come quelli di Andrich, perché possono generare confusione tra gli avversari”.

Euro2024, Lehmann e la precedente polemica con la Spagna

Già nei giorni scorsi Lehmann aveva infiammato Spagna-Germania con alcune dichiarazione sempre a Welt Tv che avevano provocato la reazione degli iberici. Pur elogiando le Furie Rosse, l’opinionista tedesco aveva sottolineando l’inesperienza dei calciatori a disposizione di De La Fuente. “Tecnicamente sono più bravi di noi, però sono giovani e inesperti a livello internazionale. È una squadra di bambini”. I ‘bambini’ hanno estromesso i padroni di casa a una manciata di secondi dalla lotteria dei rigori con il gran colpo di testa dell’eroe a sorpresa Merino. E da Lehmann ancora nessun commento.