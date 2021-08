Gp Belgio: Verstappen-Hamilton dove eravamo rimasti, Ferrari ci sei?

Vacanze finite! A Spa Francorchamps nel Gran Premio del Belgio, tornano a rombare i motori del Mondiale di Formula 1 dopo la sosta estiva. Si riparte da due numeri: 195 a 187. Sono i punteggi nella classifica piloti che dividono Lewis Hamilton e Max Verstappen con l’inglese che nelle ultime due gare ha portato a termine la remuntada nei confronti dell’olandese. Saranno proprio questi i temi centrali del week end belga in cui la Ferrari come al solito cercherà un ruolo da protagonista.

Gp Ungheria: Verstappen e Hamilton ai ferri corti

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 che ha chiuso la prima parte della stagione, prima della sosta, ha sancito il sorpasso di Hamilton nei confronti di Verstappen. Come se non bastasse il crash gate di Silverstone, l’olandese delle Red Bull è incappato in un altro week end sfortunato, coinvolto nel parapiglia iniziale con una monoposto ai limiti del ritiro, ha raccolto solo due punti che impallidiscono rispetto ai 18 di Lewis che in due gp ha messo a segno un doppio colpo gobbo da 43 punti a 2. Ora il vantaggio, anche mentale, torna nelle mani del 7 volte campione del mondo. Non a caso gli esperti di Libero Gioco per il week end belga continuano a dare il pilota Mercedes favorito: Hamilton quotato a 1,90 rispetto a Verstappen dato a 2,10.

Formula 1: in Belgio una Ferrari da scoprire

La rossa di Maranello ha fatto passi da gigante in questo 2021 ma non è riuscita ancora a centrare la vittoria. Ci è andata vicino, con le pole di Leclerc a Monaco e Baku, ma soprattutto con la gara di testa del monegasco a Silverstone e forse avrebbe potuto andare a vincere con Sainz in Ungheria. Ed invece a fare festa sono stati gli altri outsider, ultimo della lista Ocon all’Hungaroring.

Difficile pensare che il motore Ferrari possa fare la differenza su una pista così veloce come Spa, idem sarà a Monza successivamente, ma Sainz, alla ricerca del week end perfetto, e Leclerc, sfortunato negli incidenti, hanno tutte le carte per fare bene, ma meglio non illudersi del tutto, almeno in ottica podio. Ci sarà da soffrire La vittoria di Leclerc è data a 20,00, addirittura, molto meno fiducia dagli esperti di Libero Gioco a Sainz quotato a 50,00.

Gp Ungheria: Bottas e Perez cercano la conferma

I loro abitacoli sono a rischio come non pochi. Sergio Perez e Valtteri Bottas proveranno sulla pista di Spa, per l’ennesima volta, a tornare protagonisti, visto cosa hanno tra le mani, invece di restare nell’ombra dei loro capitani. Mercedes e Red Bull forse hanno già deciso del loro destino ma il messicano e il finlandese devono qualcosa almeno a loro stessi, oltre che al team e al loro futuro. Anche qui gli esperti di Libero Gioco sono d’accordo nel ridimensionare le loro quote, un loro successo è dato a 15,00.

Tra gli altri da notare che un acuto di Norris è dato a 25,00, mentre nessuno crede che Ocon possa ripetere l’exploit di Budapest, quotato a 150,00, più di Vettel, dato a 100,00 e al pari del suo team mate Alonso.

SPORTEVAI | 26-08-2021 08:00