Gunes: "Abbiamo sbagliato troppo"

Il ct della Turchia Senol Gunes ha parlato dopo la sconfitta contro il Galles a Euro 2020. I turchi sono ancora a zero punti: “Stasera il Galles è partito bene, ma abbiamo trovato il nostro ritmo e abbiamo messo in equilibrio la partita. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a trovare il pareggio. Il Galles ha giocato una buona partita. Sono stati efficaci con l’attaccante centrale e con le due ali. Ora hanno buone possibilità nel girone dopo questo risultato

Il difensore Umut Meras si è espresso così: “Volevamo tanto vincere questa sera, ma non abbiamo fatto abbastanza. Ora abbiamo un’ultima partita da giocare e faremo del nostro meglio per battere la Svizzera”.

OMNISPORT | 16-06-2021 21:04