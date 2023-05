I complimenti ironici della Juventus al Napoli campione scatenano la bufera

Il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia e la Juventus gli fa i complimenti. Ma è un Tweet ironico, quello postato dalla società bianconera sul suo account.

La certezza aritmetica dello scudetto è arrivata grazie al punto di Udine. Osimhen ha risposto a Lovric e, dopo il gol dell’1-1, è iniziata la festa che è esplosa puntuale al fischio finale di Abisso. Napoli campione d’Italia per la terza volta nella sua storia e città pazza di gioia per un titolo atteso 33 anni. Non sono mancati sfottò, sberleffi e punzecchiature da parte dei tifosi del Ciuccio ai rivali. Ma c’è anche chi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Scudetto Napoli, il Tweet ironico della Juventus

Tra chi si è congratulato col Napoli per l’impresa portata a termine, infatti, c’è stata la Juventus. Già, proprio la rivale più acerrima. Ma è stato un Tweet dai connotati sarcastici quello postato dalla Vecchia Signora sul suo account ufficiale: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”.

Napoli-Juventus, quei botta e risposta Adl-Lapo

Nei giorni scorsi la Juventus era stata chiamata in causa, senza neppur essere nominata, dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis nel suo riferimento allo “scudetto dell’onestà” e a qualche tricolore sfuggito negli ultimi anni perché qualcun altro non aveva rispettato le regole. Dichiarazioni a cui aveva replicato Lapo Elkann, ribadendo come la Juventus avesse vinto 38 scudetti e il Napoli soltanto tre. In realtà gli scudetti vinti dai bianconeri sono 36: due sono stati revocati dalla Figc per il coinvolgimento nello scandalo Calciopoli.

Juventus, i complimenti al Napoli scatenano il web

Più che alle recenti polemiche, il riferimento del social media manager bianconero è ai mancati Tweet di complimenti da parte del Napoli, come del resto di altre squadre, alla Juve per i passati successi. “Provo pietà per il vostro fegato ladro”, scrive risentito Augusto. “Ho riso lo ammetto”, scrive l’interista Ilaria. “Date un aumento al social media manager”, propone Jean-Loup. Un altro utente ironizza: “Quando avete vinto il campionato cadetto nel 2007 vi furono fatti i complimenti da tutti”. Ma sono migliaia e migliaia i commenti, per un Tweet capace di scaldare gli animi come pochi.