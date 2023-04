Ibrahimovic di nuovo infortunato: dubbi sul futuro al Milan

L'attaccante si è fatto male durante il riscaldamento nel match contro il Lecce: la stagione potrebbe essere finita e il rinnovo restare una chimera

La stagione finita prima del termine effettivo, i dubbi sul futuro e la frustrazione per dover vedere i compagni impegnati nelle semifinali di Champions League contro l’Inter senza poter essere d’aiuto. Sono questi i pensieri di Zlatan Ibrahimovic dopo l’ennesimo infortunio accusato durante il riscaldamento nel secondo tempo di Milan-Lecce. Un anno davvero disgraziato per lo svedese, quasi 42enne, che già prima era rimasto diverso tempo ai box per infortunio.

Ibrahimovic: questa volta è il polpaccio

Il problema muscolare di Ibra non invita all’ottimismo: si tratta infatti del polpaccio, zona molto delicata per i calciatori. E dire che stava per entrare in campo per aiutare i rossoneri in questo finale di stagione a rientrare in zona Champions. Sperava di poter dare il suo contributo in questo ultimo mese e spiccioli.

Ma l’infortunio – l’ennesimo – è anche una brutta notizia per Ibrahimovic in vista di un rinnovo di contratto che finora non è arrivato e che non è neanche una priorità per Maldini, nonostante la scadenza sia prossima, il 30 giugno.

Ibrahimovic: ritiro o un campionato esotico

Secondo la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic si starebbe avvicinando a larghi passi all’addio al calcio giocato o, quantomeno, al Milan. Con il contratto vicino alla naturale scadenza, gli infortuni ripetuti e la stagione già conclusa qualora il problema al polpaccio risultasse essere una lesione di non poco tempo, Ibra appare demoralizzato. Ecco perché potrebbe decidere di smettere oppure di cedere alle lusinghe di qualche campionato esotico, tipo la Cina o l’Arabia Saudita, che ancora lo ricoprirebbero di soldi.

Un’ulteriore colpo al morale era arrivato quando Stefano Pioli aveva deciso di escludere Ibra dalla lista Uefa: niente fase finale della Champions, dunque, quella in cui i grandi campioni si divertono di più. E vista la strada che il Milan ha fatto finora, lo svedese avrebbe sicuramente potuto trovare spazio.

Ibrahimovic: il leone non vuole mollare

L’anima di Ibrahimovic è però quella di un lottatore, di un leone. A molti appare difficile pensare che molli così. Ha detto più volte che sarà l’unico a decidere sul ritiro. Non saranno gli eventi esterni o la mancanza di un contratto in un top club. Di più: Ibra ha ammesso di essere spaventato dall’idea di smettere e di avere ancora parecchie motivazioni.

Non vuole chiudere da infortunato, a Milano si trova bene e vorrebbe che i dirigenti si sedessero al tavolo con lui per prolungare di un altro anno, magari con un ruolo marginale e pagato a gettoni legati alle presenze. Pure la sua famiglia, da mesi, si è trasferita qui. Il legame con il Milan è forte, ma sono forti anche le perplessità dei dirigenti sul suo fisico. E i matrimoni vanno fatti in due.