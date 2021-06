Inghilterra-Scozia, i tifosi italiani sedotti e delusi

L’attesissimo derby britannico tra Inghilterra e Scozia si rivela una delle partite più tirate e meno divertenti di questo inizio di Euro 2020. La Scozia difende con ordine e attenzione e i Tre Leoni si dimostrano invece incapaci di trovare soluzioni, per uno 0-0 che non regala grandissime emozioni.

Prima del fischio d’inizio, la gara accende le fantasie dei tifosi italiani che sui social dimostrano di schierarsi in grande parte con gli scozzesi. L’atmosfera è resa ancora più affascinante e “British” dall’immancabile pioggia di Londra, salutata anche da noi con gli onori del caso. Il giornalista Fabrizio Biasin twitta: “Credo che Inghilterra-Scozia senza pioggia sia vietata”, ma sono veramente molti i commenti: “Quando gioca la Scozia senza la pioggia la partita non si può omologare”, e ancora: “A Londra piove, gli Dei del calcio la sanno lunga”.

Inghilterra-Scozia, tifosi delusi dai fischi agli inni nazionali

Poi arrivano i commenti di dissenso contro i fischi al momento degli inni nazionali. C’è chi scrive: “I fischi durante gli inni sono uno schifo… indipendentemente da chi li fa… Altro che Respect …”, oppure: “Non si fischiano gli inni vergogna!”. Anche perché, come scrive qualcuno: “Al di la degli stupidi fischi, momento davvero emozionante quello degli inni”. Poi, si passa al campo e l’attesa di una gara maschia: “Mi sa tanto di match di rugby questa sera”, illusa dalla ginocchiata di Dykes a Shaw: “7 secondi già un uomo a terra , promette bene”, “Ginocchiate volanti dopo neanche un minuto di partita, si inizia alla grande”.

Inghilterra-Scozia, i tifosi bocciano l’Inghilterra

Il match, però, scivola lentamente sui binari di una noia inattesa e poco apprezzata. Arrivano una grande occasione per parte, ma poco più e la noia prende il sopravvento sulle speranze dei tifosi italiani. A fine primo tempo, qualcuno scrive: “Un piccolo break… ah perché non se l’erano presi fino a ora? Mi aspettavo una partita più combattuta”, chi si chiede: “Ma veramente l’Inghilterra sarebbe una delle favorite al titolo?” e chi scherza, ma nemmeno troppo: “Dategli una palla da rugby nel secondo tempo e finiamola con questo strazio”.

A inizio ripresa, i tifosi italiani chiedo soprattutto a Southgate i cambi e, nonostante sugli spalti di Wembley gli inglesi si esaltino per Jack Grealish, sui social gli italiani chiedono a gran voce: “Ma come fa a tenere fuori Rashford con questo mortorio???” oppure: “Bisogna essere veramente incapaci per tenere in panca Jadon Sancho“, e poi c’è chi li chiede entrambe: “Rashford e Sancho subito”, “Onestamente non capisco come è possibile che sullo 0-0 al 70′ Rashford e Sancho siano ancora seduti in panchina”.

Al termine, in molti se la prendono con il ct inglese: “Southgate scarso forte, si può dire, no?”, “Levate Southgate da quella panchina. Talent killer se ce n’è uno…” o con il tanto atteso Harry Kane: “Harry Kane declassato da Uragano a venticello”. E in due gare, per molti, l’Inghilterra ha già perso i favori del pronostico: “L’Inghilterra non è tutta sta gran cosa”, “Ma davvero questi dovrebbero essere tra i favoriti?”. La sentenza è unanime: “Se vi interessa la pioggia è un bello spettacolo”, “è la peggiore partita di Euro 2020 per distacco”.

SPORTEVAI | 18-06-2021 23:04