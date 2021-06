Euro 2020: orgoglio Scozia, Inghilterra bloccata. Pari a Wembley

E’ terminato in parità, 0-0, il derby britannico tra Inghilterra e Scozia, valido per la seconda giornata del girone D di Euro 2020. A Wembley gran ritmo ma le porte restano inviolate: la Nazionale dei Tre Leoni non riesce a sfondare il muro degli scozzesi, che più volte sfiorano il vantaggio nella ripresa. In classifica Inghilterra a 4 punti con la Repubblica Ceca, la Scozia raggiunge ad 1 la Croazia: sarà decisiva l’ultima giornata.

LA GARA

Primo tempo giocato ad alto ritmo e molto combattuto, ma si registra solo un’occasione per parte. All’11’ Stones sugli sviluppi di una punizione battuta da Mount centra il palo con un gran colpo di testa, al 30′ O’Donnell costringe Pickford alla parata in tuffo. L’Inghilterra mantiene come da previsioni il pallino del gioco ma non riesce a sfondare il muro scozzese, Foden e Kane sono ineffettivi.

Gran ritmo e diversi capovolgimenti di fronte nella ripresa, la squadra di Southgate crea un paio di occasioni con Mount e Kane. La Nazionale dei Tre Leoni attacca di più ma ogni volta che la Scozia si affaccia nell’area avversaria provoca brividi alla retroguardia inglese: al 63′ Dykes va a botta sicura in girata, James salva l’Inghilterra con una provvidenziale respinta sulla linea di porta.

Southgate cerca di sbloccare lo stallo inserendo Grealish per il deludente Foden, poi fuori a sorpresa anche Kane, dentro Rashford. Non cambia il copione della gara: è sempre l’Inghilterra a fare la partita, ma la Scozia spaventa con alcune fiammate.

Allo scadere gli inglesi non sfruttano una mischia in stile rugby nell’area scozzese: finisce 0-0. L’Inghilterra raggiunge in testa al girone la Repubblica Ceca a quota 4 punti, mentre la Scozia ottiene il suo primo, meritato, punto agganciando la Croazia.

OMNISPORT | 18-06-2021 22:53