Inter, Crespo non ha dubbi tra Lautaro e Lukaku: la frecciata dell’argentino all’ex nerazzurro

Valdanito paragona i due attaccanti e vota per il connazionale, ritenuto più completo del belga ora al Napoli: “Chiedete a un difensore chi preferisce marcare…”

Lautaro Martinez è nettamente superiore a Romelu Lukaku. A promuovere il centravanti dell’Inter è un grande ex nerazzurro, Hernan Crespo, che confrontando i due attaccanti rifila anche una vera e propria stoccata all’attuale punta del Napoli: “Usa solo la potenza”.

Inter, per Crespo Lautaro come Aguero e Batistuta

Hernan Crespo non ha dubbi: Lautaro Martinez è uno dei migliori centravanti del mondo, degno erede della gloriosa stirpe dei favolosi attaccanti argentini di cui anche Valdanito ha fatto parte. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parlando del Toro Crespo ha citato bomber che hanno scritto la storia del calcio con la maglia dell’Argentina.

“Credo che Lautaro sia un mix di alcuni argentini – le parole di Crespo – . In area è micidiale come Aguero. In acrobazia mi rivedo in lui, anche se deve migliorare nei colpi di tacco… Di testa è forte come Batistuta, anche se non ha la stessa potenza. E poi è rapido, quando parte in contropiede, e il pallone non glielo porti mica via…”.

Inter, Crespo preferisce Lautaro a Lukaku: la stoccata al belga

Descrivendo le caratteristiche di Lautaro Crespo approda poi al confronto con Romelu Lukaku, grande ex che all’Inter non ha lasciato un buon ricordo, come dimostrato anche dalla valanga di fischi rimediati a San Siro nell’ultimo confronto tra i nerazzurri e il Napoli, la nuova squadra del belga.

“Chiedete a un difensore se preferisce marcare Lautaro o Lukaku, e sentiamo la risposta…”, afferma Crespo rifilando una frecciata al belga. Poi l’ex bomber argentino rincara la dose: “È molto più difficile fermare Lautaro, perché ha più qualità. Lukaku si basa solo sulla potenza, Lautaro è decisamente più completo”.

Scudetto, per Crespo l’Inter resta favorita

Anche in virtù di questo paragone, l’Inter resta favorita per lo scudetto, anche nei confronti del Napoli che oggi guida la classifica e che è riuscito a uscire indenne, sfiorando addirittura la vittoria, dallo scontro diretto al Meazza. “È ancora presto, i conti si fanno in primavera quando ci sarà la grande volata – ha dichiarato Crespo -. Adesso il Napoli è avvantaggiato perché non ha gli impegni internazionali, ma penso che l’Inter saprà trovare l’equilibrio nella gestione dei giocatori e così avrà la possibilità di allungare”.