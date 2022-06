Inter: fatta per Lukaku, ma quanti dubbi per i tifosi

21-06-2022 20:44

L’Inter e il Chelsea avrebbero raggiunto l’accordo per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Dopo un anno di “purgatorio” a Londra, Big Rom torna nella Milano che lo ha incoronato re prima dell’inatteso e poco gradito addio. Una stagione da dimenticare quella dell’attaccante belga in maglia Blues, che lo ha visto andare in rete appena 8 volte e scendere in campo in soli 26 gare di Premier League sotto la guida di Thomas Tuchel, tecnico con cui la scintilla non è mai scoccata, anzi… ma che ha giocato un ruolo importante per spingere Lukaku a vestire i panni del figliol prodigo nerazzurro.

Inter, per Lukaku manca solo l’annuncio

Dopo quello del rinnovo di Simone Inzaghi, ora manca solo l’ufficialità, poi, Romelu sbarcherà a Milano per provare a riprendersi quello a cui aveva voltato le spalle appena un anno fa. L’accordo tra la dirigenza nerazzurra e quella del Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito secco a 8 milioni di euro, più 2 di bonus in base ai successi di squadra. Un’operazione che, nonostante non sia a titolo definitivo, analizzata complessivamente non può non far felice l’Inter, specie dopo i 115 milioni di euro incassati la scorsa estate e visto che, essendo una trattativa chiusa prima del 30 giugno, l’Inter potrà godere ancora dei benefici del decreto crescita.

Inter, i tifosi faticano a perdonare Lukaku

Sui social, i tifosi della Benamata esultano, ma non mancano dubbi e timori, che toccano l’intero marcato nerazzurro. In primis, molti dimostrano di non aver ancora perdonato il tradimento di Lukaku, con tanto di silenzio e frasi al miele rivolte al Chelsea nei giorni dell’addio. Qualcuno scrive: “Big Rom ben difficilmente dimenticherò ma ora devi guadagnarti il perdono. Poi penseremo alla seconda stella” e ancora: “Se Lukaku vuole il perdono deve fare almeno 25 gol, di cui almeno 15 decisivi”, “Personalmente non salirò sul suo carro, non avrà il mio rispetto e non avrà il mio perdono“.

Dybala e Skriniar, quanti dubbi per i tifosi dell’Inter

Non mancano, poi, i soliti dubbi sul possibile arrivo di Paulo Dybala e sulla partenza di Skriniar. Un tifoso commenta: “Se rinunciando a Dybala possiamo tenere Skriniar forse abbiamo fatto il vero colpo di mercato dell’anno..” e un altro sottolinea: “Dybala va preso perché sarebbe tuo. Lukaku non lo è. Poi vabbè Skriniar è di un’altra categoria rispetto a chiunque arrivi“, o anche: “Raga non vendetemi Skriniar e prendetemi Dybala vi prego”, “Di Dybala non mi interessa. Se tornasse Lukaku se la dovrebbe fare in ginocchio sui ceci. L’importante è che mi lascino Skriniar. Punto”, “Non rinuncerei mai a Skriniar per Dybala”.

