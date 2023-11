Inter-Frosinone, moviola: arbitro confuso, tre rigori reclamati e uno concesso

La prova di Dionisi a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Marelli: il fischietto abruzzese ha ammonito un sol giocatore degli ospiti

13-11-2023 09:19

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Laureato in economia e commercio, figlio d’arte sul campo, l’arbitro Dionisi – scelto da Rocchi per Inter-Frosinone, è abbastanza preciso, non ha grande esperienza ed alterna buone prestazioni con alcune un po’ in tono minore. Studia a memoria le caratteristiche delle squadre che dovrà dirigere ma come se l’è cavata ieri a San Siro il fischietto de L’Aquila?

Clicca qui per rivedere gli highlights di Inter-Frosinone

I precedenti di Dionisi con le due squadre

Dionisi aveva arbitrato solo una volta l’Inter in precedenza, nello scorso febbraio (3-1 contro l’Udinese). Sei i precedenti col Frosinone con un una vittoria dei ciociari, due pareggi e tre sconfitte.

Dionisi ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Pagliardini, con Feliciani IV uomo, Serra al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo un giocatore del Frosinone, al 25’ st Brescianini, recuperi: 2’ pt; 4’ st

Inter-Frosinone, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 9’ la squadra di Inzaghi chiede un rigore: Lautaro chiuso da Monterisi che prende però il pallone e solo dopo tocca Lautaro. Al 34′ molti dubbi quando Mkhitaryan viene colpito da Lirola. Intervento duro, sembrerebbe penalty. Non fischiato. Al 46′ Monterisi in scivolata colpisce in area Thuram, per Dionisi stavolta è rigore.

La sentenza di Marelli sui rigori

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che parte dal rigore assegnato ai nerazzurri e spiega: “Thuram incoccia nella gamba di Monterisi che era a terra, oggettivamente non è un grandissimo rigore, ma nella dinamica di campo questo rigore viene sempre assegnato. Il Var in queste circostanze non interviene mai dato che è una valutazione effettuata in campo dall’arbitro. È un rigore che ci sta, non un grandissimo rigore oggettivamente . Il contatto su Mkhitaryan? È stato bravo e fortunato il difensore che ha toccato il pallone con la punta del piede. Secondo me è stato bravo Dionisi a individuare il tocco del pallone”. La prova di Dionisi però non ha convinto tutti in Inter-Frosinone per alcune valutazioni confuse e qualche giallo mancante.