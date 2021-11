Inter, i tifosi bocciano l’ipotesi di mercato: "Sono soldi sprecati"

16-11-2021 10:55

Per il momento si tratta solo di una suggestione di mercato. La possibilità che Lorenzo Insigne vesta la maglia nerazzurra dell’Inter è ancora molto remota, ma comunque presente. Del resto ad ammettere che c’era stato un interessamento già nella scorsa finestra di mercato era stato lo stesso Beppe Marotta, non più tardi di qualche settimana fa.

Lorenzo Insigne: rinnovo o partenza?

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il suo contratto che lo lega al Napoli fino alla fine di questa stagione. Il capitano azzurro e la società del presidente Aurelio De Laurentiis sono lontani ogni giorno di più. La scorsa settimana, l’agente del giocatore aveva dichiarato che l’offerta arrivata dal club era al “ribasso” rispetto a quanto guadagna oggi. E le possibilità che il numero 24 continui a vestire l’azzurro diminuiscono.

Insigne, prestazioni opache in nazionale

Di certo non hanno aiutato le azioni del giocatore neanche le due partite giocate con la maglia dell’Italia. Nella seconda, quella contro l’Irlanda del Nord, il giocatore di Frattamaggiore è stato chiamato anche a un ruolo non suo, quello di falso nueve, finendo di essere sostituito dopo poco più di un’ora di gioco. Ma anche contro la Svizzera non aveva brillato particolarmente come tutta la squadra azzurra.

Inter: i tifosi allontanano Insigne

I fan dell’Inter credono che la mossa di puntare su Insigne, anche se a parametro zero, sia sbagliata soprattutto in un momento in cui tiene banco il rinnovo di Brozovic, che potrebbe essere molto complicato: “Risparmiamo i soldi offerti a Insigne e diamoli a Brozovic che è meglio”, scrive Sergio. Un’opinione condivisa da molti tifosi: “E’ un pacco terrificante, spero che il nostro interessamento sia solo fuffa”. Anche Rapa la pensa allo stesso modo: “Non capisco a cosa servirebbe Lorenzo Insigne nella Milano nerazzurra. Forse a fare panchina? Ci serve una punta come Dzeko ma con 10 anni in meno”.

Dopo il pareggio con l’Irlanda del Nord i commenti dei tifosi, anche di altre squadre, sono molto negativi: “Dopo la gara di ieri capisco perché Insigne stia pensando al trasferimento a Toronto. La MLS è il livello a cui può aspirare”. Le critiche nei confronti del napoletano sono molto feroci: “E’ uno dei giocatori più sopravvalutati del campionato italiano”.

SPORTEVAI