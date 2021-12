Inter, Milan e Juve sul gioiello dell'Udinese: tifoserie in fermento

18-12-2021 09:18

Tutti vogliono Beto. Il centravanti dell’Udinese è una delle grandi rivelazioni del campionato di serie A. Ha già messo a segno sette reti in quindici gare, che stanno contribuendo a mantenere la squadra friulana in una posizione relativamente tranquilla di classifica. L’ultima segnatura al Milan ha fatto a lungo sognare il successo agli uomini di Cioffi, raggiunti soltanto nel finale da una prodezza di Ibrahimovic.

Le tre grandi su Beto: le varie strategie di mercato

La prima a muoversi sul centravanti portoghese, la cui famiglia è originaria della Guinea Bissau e che ha una storia particolare alle spalle (fino a qualche anno fa lavorava come addetto in un Kfc e aveva pensato di chiudere col calcio) è stata l’Inter, che ha provato a strappare un’opzione sul giocatore per giugno. Più recente è l’interessamento della Juventus, mentre proprio la grande prestazione contro i rossoneri ha scosso i dirigenti del Milan. Secondo gli ultimi rumors, Maldini e Massara hanno deciso di tenere d’occhio Beto fino a fine stagione, per poi sferrare l’assalto a giugno.

Beto, tutti i giudizi dei fan di Inter, Milan e Juve

L’interesse delle grandi per Beto, ovviamente, non fa piacere ai tifosi dell‘Udinese. Ecco l’amara ironia di Gottismo: “Beto dice di simpatizzare Inter: Inter interessata a Beto. Beto dice che Ibra è uno dei suoi idoli: Milan interessato a Beto“. A molti tifosi rossoneri, però, l’attaccante portoghese piace sul serio: “Lo voglio ora”, scrive Il magister del depa. Salvatore non è d’accordo: “Ma dai. Un asino che ha vissuto una giornata di gloria”. Lo juventino Ilario invita il club bianconero a sbrigarsi: “E se prendessimo subito Beto dall‘Udinese prima che diventi incomprabile tipo Vlahovic?”. Zep è d’accordo: “Sta crescendo in maniera esponenziale, magari venisse a gennaio”. Ai tifosi dell‘Inter invece Beto sta simpatico per aver ammesso la sua fede nerazzurra: “Il fatto che abbia sani principi depone certamente a suo favore”, twitta convinto un tifoso interista.

