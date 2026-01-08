Inter-Napoli, è già polemica per l’arbitro: a chi tocca? L’AIA punisce Sozza dopo Lazio-Fiorentina, si salva Marchetti

Il big match di San Siro già si carica di tensione dopo le ultime polemiche arbitrali: la scelta potrebbe cadere su Doveri ma non mancano “incroci pericolosi”. Sozza rischia la “panchina” dopo Lazio-Fiorentina

Il turno infrasettimanale della Serie A non è ancora andato in archivio con le immancabili proteste arbitrali che già cominciano le polemiche per il prossimo. Ovviamente tutta l’attenzione si dirige verso il big match tra Inter e Napoli, con la scelta dell’arbitro che già scatena la reazione dei tifosi. Intanto Sozza e i suoi collaboratori potrebbero pagare con la “panchina” le decisioni sbagliate nella partita tra Lazio e Fiorentina.

Inter-Napoli: Doveri favorito per la designazione

Più che una scelta si tratta di una gara ad eliminazione. A chi toccherà il difficilissimo compito di arbitrare la sfida tra Inter e Napoli? Tra gli arbitri che non sono andati in campo nell’ultimo turno c’è Mariani ma puntare su di lui sembra fuori discussione visto che fu fermato dall’Aia dopo la direzione nella gara d’andata in cui aveva assegnato la massima punizione a Napoli per il contrasto tra Mhkitaryan e Di Lorenzo che fece molto discutere. Sozza si è eliminato dalla contesa dopo la gara tra Lazio e Fiorentina, mentre Colombo potrebbe rimanere fuori per evitare polemiche sull’ormai eliminato vincolo territoriale (è di Como).

Secondo gli esperti in materia la scelta potrebbe ricadere su Daniele Doveri ma anche in questo caso non mancano potenziali polemiche. Fu lui ad arbitrare la sfida del marzo scorso quando il Napoli si lamentò per la mancata concessione di un rigore per un fallo di mano in area di Dumfries, e sul versante opposto la protesta di Simone Inzaghi dopo un contatto tra McTominay e proprio il calciatore olandese.

Lazio-Fiorentina: punizione per Sozza

Dalla Gazzetta dello Sport arrivano invece delle rivelazioni su quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato e arriva una netta bocciatura per l’arbitro Sozza ma anche per Pezzuto e Prontera (Var e Avar), la direzione del match tra Lazio e Fiorentina non è per nulla piaciuta ai vertici arbitrali e la mancata concessione ai biancocelesti del calcio di rigore per la trattenuta su Gila pesa tantissimo. Secondo le prime indiscrezioni per i “tre colpevoli” arriverà una panchina forse di uno o due turni.

Marchetti e Marini si salvano dopo Napoli-Verona

Discorso diverso invece per l’altra direzione contestata di giornata. Nel match tra Napoli e Verona sono stati diversi gli episodi contestati con gli azzurri che si sono visti fischiare un rigore contro piuttosto dubbio e annullare il gol di Hojlund (con il danese che è andato all’attacco anche sui social). Per i vertici arbitrali però si tratta di decisioni al limite, i due episodi non vengono considerati come errori e quindi per l’arbitro Marchetti e il Var Marini non ci dovrebbe essere punizione. Sotto la lente di ingrandimento però potrebbe finire la direzione di Pairetto in Pisa-Como.