Inter, può arrivare il pupillo di Inzaghi: fece piangere la Juve

23-01-2022 15:34

In un’Inter che ha tra i marchi di fabbrica di questa stagione la vittoria all’ultimo respiro, proprio come con il Venezia, Simone Inzaghi pensa concretamente a un suo vecchio pupillo, che è tra gli specialisti nel risolvere le gara più rognose negli ultimi febbricitanti istanti. La sa bene la Juventus, che contro la Lazio due anni fa subì la rete del definitivo 3-1 al 95′ e l’anno scorso quella dell’1-1, sempre al quinto minuto di recupero. Ovviamente, stiamo parlando del Panterone, Felipe Caicedo.

Inter, Caicedo è più che un’idea

Il centravanti, che in estate ha salutato la Roma biancoceleste per il Genoa, sarebbe infatti a un passo dal rescindere il proprio contratto con il Grifone, dopo una prima metà di stagione segnata dai problemi fisici e le pochissime comparsate sul rettangolo verde. Ecco, perché, stando anche a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già stato un incontro con l’agente del giocatore, Matteo Materazzi.

L’ecuadoregno potrebbe essere il nome giusto per andare a coprire il vuoto lasciato da Correa infortunatosi in Coppa Italia contro l’Empoli. Dopo il Tucu, quindi, si prospetta una nuova riconciliazione tra ex Lazio, con il tecnico nerazzurro che sarebbe più che entusiasta di riabbracciare Caicedo per puntellare un reparto offensivo che, se dal punto di vista della qualità non si discute, convive con oggettive carenze numeriche e rischia di subire troppo la fragilità dei vari Sanchez e Correa.

Caicedo, tifosi dell’Inter divisi

Sui social, l’indiscrezione sembra dividere i tifosi nerazzurri. Tra chi non la vede come una buona operazione c’è chi sottolinea: “Caicedo fisicamente è un’incognita… Sanchez Correa Caicedo se si infortunano contemporaneamente stai punto e a capo” e ancora: “Per me è giusto rischiare qualcosa di meglio di Caicedo… Dubito che i direttori non conoscano un profilo migliore low cost”, “Io comunque Caicedo per quanto potrà essere funzionale con il gioco di Inzaghi non lo prenderei…”, “Magari Origi e non Caicedo“, “Tutto tranne Caicedo please”.

Ma non manca chi il Panterone lo vedrebbe bene in nerazzurro. Un tifoso commenta: “Caicedo va più che bene fino a giugno” oppure: “Spera in Caicedo perché sarebbe grasso che cola…“, “Alle giuste condizioni non sarebbe male”, “Per il finale di stagione averlo a disposizione non sarebbe malissimo, per il prossimo anno dovremo cercare ben altro…”, “Contratto da 6 mesi e poi a giugno un attaccante di livello”, “Spero in Caicedo, almeno non è un ex-giocatore“, qualcuno, infine, polemizza: “L’anno scorso pregavano per Caicedo… oggi gli fa schifo come 5 punta…“.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

SPORTEVAI