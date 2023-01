Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia

31-01-2023 23:54

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si gode la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta e la qualificazione in semifinale. Ai nerazzurri è bastata una rete di Darmian nella ripresa per avere la meglio dei bergamaschi.

Il mister piacentino ai microfoni di Mediaset nel dopo gara ha voluto chiarire l’esclusione di Milan Skriniar dal match di San Siro.



Inzaghi: “Skriniar? Volevo lasciarlo tranquillo”

Il difensore slovacco negli ultimi giorni è stato al centro di una vera e propria bufera di mercato: il centrale, in scadenza a fine stagione, ha rifiutato il rinnovo con l’Inter e ha firmato con il Psg. Solo nelle ultime ore della sessione invernale di mercato è stato confermato che resterà comunque a Milano fino a giugno, anche se perderà con ogni probabilità la fascia da capitano.

“Ho deciso di escludere Skriniar per lasciarlo tranquillo, ma non c’è nessun problema. Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell’Inter, è un ragazzo serio e un professionista, che si allena nel migliore dei modi. Di volta in volta sceglierò se utilizzarlo“, ha assicurato Inzaghi.

Inter, Inzaghi: “Teniamo molto alla Coppa Italia”

L’Inter ha fortemente voluto la semifinale: “Ci tenevamo tantissimo. Lo abbiamo vinto l’anno scorso questo torneo, lo abbiamo sulla maglia. Questa partita l’abbiamo preparata nel migliore dei modi, siamo stati concentrati dal primo al 95′. L’avversario era in grande forma, ma ha trovato una grande Inter che ha vinto con merito”.

Inzaghi: “Le critiche? Parla il campo”

Inzaghi si è soffermato sulle critiche piovute sui nerazzurri nelle ultime settimane: “Parlano i fatti, parla il campo. Dobbiamo fare partite sempre così, cercando di andare avanti in ogni competizione. Non è semplice ma davanti al nostro pubblico volevamo questa qualificazione, abbiamo dato una bella gioia ai nostri tifosi”.

Passi in avanti anche per Lukaku: “Oggi bene. Sono molto contento per come lo vedo lavorare, poi di volta in volta dovrò fare delle scelte”. Elogi per Darmian e Acerbi: “Francesco ha una grande concentrazione, lavora tantissimo. Ma parlare di lui sarebbe riduttivo, oggi tutti hanno fatto molto bene. Darmian bene come terzo difesa? Anche l’anno scorso lo avevo impiegato lì, lo ha fatto molto bene. Si merita tutto quello che ha ricevuto stasera, si allena sempre con impegno”.