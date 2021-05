Inter, tifosi scettici sul ritorno dell'argentino

Nella prossima finestra di mercato, l’Inter potrebbe provare a riportare in Italia l’ex Atalanta Alejandro Gómez. I nerazzurri ci avevano provato già a gennaio, ma le difficoltà e le incertezze finanziarie e societarie avevano precluso l’arrivo a Milano del Papu, che dopo la rottura con Gasperini si era trasferito a Siviglia. Nel corso di questi mesi, l’ex capitano atalantino non ha mai fatto nulla per nascondere il proprio legame con l’Italia e con Bergamo. Ecco perché non è da escludere il suo approdo alla corte di Antonio Conte.

A gennaio, il mancato arrivo di Gómez all’Inter non venne accolto benissimo dai tifosi nerazzurri, che sui social non mancarono di rimarcare il proprio dispiacere. C’era chi scrisse: “Salta l’uomo come pochi.. Sarebbe servito…“, e ancora: “Che peccato“, “Occasione persa per l’Inter. Ottimo giocatore sfumato“.

Papu Gómez, bocciato dai tifosi dell’Inter

Oggi, però le cose sembrano essere cambiante. A Siviglia, il Papu non ha fin qui replicato le prestazioni e i numeri raggiunti a Bergamo, con due sole reti e un assist in 22 presenze e i tifosi interisti non sembrano essere così entusiasti dal suo possibile ritorno in Italia. Sui social, infatti, in tanti bocciano l’operazione. Qualche tifoso nerazzurro scrive: “All’Inter doveva trasferirsi quando giocava nel Catania: diciamo quindici anni fa. Ma adesso direi proprio di no” e ancora: “Bollito. Al Monza pure lui o all’Isola dei famosi“, “È un paracarro e vi spiego perché: l’Atalanta senza di lui ha fatto pure meglio, lui senza l’Atalanta non ha fatto nulla”.

Gli estimatori del Papu Gómez

Non manca però, chi dimostra di apprezzare la prospettiva e scrive: “Un buon rinforzo. I giocatori di fantasia sono sempre ben accetti”, e chi lo prenderebbe, ma alle giuste condizioni: “il Papu gran bel giocatore, qualità, quantità, gol ed assist, cosa volere di più? A buon prezzo, sarebbe un grandissimo innesto nel nostro centrocampo, magari al posto del bollito Vidal o Vecino…”, “Come riserva può essere interessante. Sa come saltare l’uomo cosa che ci manca abbastanza. Può risultare molto utile” e chi immagina un tridente argentino: “33 anni non sono tanti, negli ultimi 9 anni ha perso solo 17 partite per infortunio… con il tiro argentino De Paul, Gomez e Martinez ma chi ci ferma?“.

