Italia, i tifosi social si divertono a commentare... il commento

L’Italia delle seconde linee fa tre su tre a Euro 2020 e sui social si esulta, ma il mondo del web si diverte anche a commentare il… commento. In tendenza per Italia-Galles, ci finisce la voce di SkySport, Fabio Caressa, che con le sue telecronache ricche di aneddoti e di pareri personali finisce spesso per tralasciare la partita per concentrarsi e farsi trascinare dal fascino del “contorno”.

In molti si divertono a commentare le imprecisioni di Caressa sulla gara della nazionale. C’è chi scrive: “Caressa mi fa morire. Ogni volta con il replay viene smentito in modo clamoroso” e ancora: “Ascoltare Caressa vale più che vedere la partita”. E non manca chi sottolinea: “Ormai Bergomi e Caressa stanno amabilmente conversando tra loro”, “In alcuni tratti della partita non si capisce di cosa diavolo stiano parlando Caressa e Bergomi”.

Italia-Galles e gli aneddoti di Caressa

Proprio in merito agli aneddoti di Caressa, i tifosi commentano come se non ci fosse un domani. C’è chi chiede: “Anche voi guardate le partite dell’Italia solo per conoscere gli imperdibili aneddoti di Fabio Caressa?” e chi invece si esalta: “Quanto gasa Caressa con le sue curiosità”. Ma ovviamente non manca chi dimostra di non gradire: “Eccoli gli aneddoti inutili di Caressa” e qualcuno fa ironia: “Caressa sa più cose di Kieffer Moore che di sua moglie”, e sulla stessa lunghezza d’onda: “Caressa sta raccontando tutta la vita di Moore roba che manco la moglie di Moore sa ste cose”.

Anche in tema di errori e sviste, i tifosi italiani non ne lasciano passare una. Qualcuno scrive: “Caressa continua imperterrito a sbagliare tutti i cognomi…” e un altro tifoso twitta: “Non ne prende uno nemmeno per sbaglio”, “Dai Caressa fa apposta… non può topparli tutti…”, oppure: “Caressa se prendi 5 nomi consecutivi chiedo a Murdoch se, tra uno scandalo e l’altro, ha il tempo di aumentarti la parcella”, “aveva azzeccato un nome e si è corretto”.

Nei minuti finali, i tifosi si godono la terza vittoria senza subire gol e gli ultimi commenti di Caressa, puntualmente da riproporre sui social: “Caressa che parla di linguistica gallese durante una partita del calcio, 160€ bimestrali”, “Non si conoscono quasi neanche le origini del popolo gaelico. Fabione Caressa la chiude così”, “Cosa sta dicendo Caressa perché sta facendo una lezione di storia”. Il commento finale spetta al giornalista Paolo Ziliani: “È finita 1-0. Ma con i rigori reclamati da Caressa poteva essere 9-0″.

SPORTEVAI | 20-06-2021 20:19