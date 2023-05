Italia, le convocazioni di Mancini non convincono: è polemica sui social 

Il commissario tecnico accusato di aver poco coraggio per aver lasciato a casa i difensori della Lazio in favore dei veterani Bonucci e Florenzi. Fa discutere anche Tonali ancora in U21

30-05-2023 13:08

Una Nazionale vecchia e con poco coraggio: così viene giudicata dai tifosi l’Italia che viene fuori dalle convocazioni del c.t. Roberto Mancini per le finali di Nations League in programma a partire dal 15 giugno in Olanda. A molti tifosi non è piaciuta la scelta del commissario tecnico di puntare su alcuni veterani azzurri, così come quella di lasciare Tonali e altri giovani talenti nell’Under 21.

Nazionali, le convocazioni di Bonucci e Florenzi

È la difesa tra i reparti che ha sollevato maggiori interrogativi da parte dei tifosi della Nazionale. Tra i convocati del c.t. Mancini, infatti, figurano due ultratrentenni come Leonardo Bonucci, tornato in campo solo nel finale di stagione con la Juventus, e Alessandro Florenzi, che ha avuto un ruolo marginale quest’anno nel Milan, mentre molti non si spiegano l’assenza dei centrali della Lazio, seconda miglior difesa del campionato dopo il Napoli.

Nazionale, Mancini rinuncia a Tonali e agli altri U21

Mancini, inoltre, ha tenuto fuori dai suoi convocati non solo i giocatori di Inter e Fiorentina, impegnati nelle finali delle coppe europee, ma anche alcuni giovani di valore per permettere loro di partecipare agli Europei U21. Molti tifosi degli azzurri, però, avrebbero voluto vedere i vari Tonali, Udogie e Scalvini con la maglia della Nazionale maggiore.

Nazionale, Mancini criticato dai tifosi

“Convocati Florenzi e Bonucci… niente, fa già ridere così”, commenta Clumsy su Twitter. “Impossibile andare avanti con Bonucci e Toloi tenendo fuori Romagnoli e Casale”, aggiunge Andrea. “Un giorno Mancini spiegherà certe scelte, ad esempio: la Lazio ha una delle migliori difese del campionato e non vestono azzurro né Romagnoli, né Casale”, gli fa eco Bruno. “Mancini lascia a casa Tonali e Calabria ma convoca Florenzi, bah”, scrive ForzaMilan19.