Italia, Mancini chiama anche Gian Marco Ferrari

Gli Europei si avvicinano, ma intanto è il momento di pensare all’amichevole contro San Marino, in programma venerdì 28 maggio a Cagliari. Gara di preparazione alla quale parteciperà anche Gian Marco Ferrari, centrale del Sassuolo.

Come riporta ‘Sky Sport’, Ferrari è stato infatti convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini e, dunque, va ad aggiungersi alla lista dei 33 stilata in un primo momento per il match di venerdì. Nella giornata di domani arriverà in ritiro e svolgerà il suo primo allenamento assieme ai compagni.

Per Ferrari non è una novità, essendo già stato chiamato in precedenza da Mancini. E non è una novità nemmeno per il Sassuolo, che contro San Marino sarà rappresentato anche dai vari Locatelli, Berardi e Raspadori.

Nel campionato appena concluso, che ha visto il Sassuolo mancare per un soffio la qualificazione alla Conference League, Ferrari ha giocato 34 partite su 34, quasi tutte dall’inizio alla fine. Guadagnandosi la stima, e le convocazioni, di Mancini.

OMNISPORT | 25-05-2021 21:52