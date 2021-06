Italia, Pessina: "Dispiaciuto per Sensi ma onorato di far parte di questo gruppo"

Inserito in lista da Roberto Mancini per far fronte all’infortunio di Stefano Sensi, Matteo Pessina si appresta a vivere il suo primo Europeo, competizione che certamente, a prescindere dai minuti che il CT gli concederà, sarà per lui fonte di grandi stimoli.

A pochi giorni dal via ufficiale del torneo continentale, il giovane atalantino ha spiegato quelle che sono le sue sensazioni dedicando innanzitutto un pensiero allo sfortunato collega interista.

“Il primo pensiero ovviamente è per Sensi, perché so che poter disputare un Europeo è qualcosa di grandioso; inoltre lo conosco molto bene, per cui mi è dispiaciuto davvero tanto per lui. Io però mi sono fatto trovare pronto e il mister ha fatto questa scelta” ha raccontato a Sky Sport Pessina, pronto a vivere con grande carica una competizione che rappresenta un momento di rilancio per tutto il calcio e non solo.

“Sono onorato di poter far parte di questo grande gruppo. Penso che arrivino proprio al momento giusto perché forse finalmente si vede la luce in fondo al tunnel: ne stiamo uscendo e poter tornare a fare una competizione così importante davanti ai tifosi allo stadio è una cosa bellissima. È anche una cosa che unirà i tifosi dei vari club: tiferanno tutti per noi e questo ci riempie di orgoglio e di motivazione” ha detto il classe 1997.

OMNISPORT | 08-06-2021 19:44