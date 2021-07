Italia, quando potremo riapplaudire i campioni d'Europa in campo

Tanta voglia di Italia. La febbre azzurra ha contagiato tutti ieri, com’era scontato che fosse. Lo share totale per la finale di Wembley è da paura: Italia-Inghilterra, finale di Euro2020, è stata vista da noi dall’83,5% dei telespettatori tra Rai e Sky con un bottino complessivo di 20.588.000 persone. Un trionfo in particolare per Rai1 con 18.172.000 spettatori pari al 73.7% di share (nel dettaglio primo tempo: 17.768.000 – 71.9%, secondo tempo: 18.290.000 – 73%, supplementari: 18.459.000 – 76%, rigori: 18.549.000 78.7%. E’ tanto l’amore per questa Nazionale che già si aspetta con ansia la sua prossima uscita ma quando tornerà a giocare l’Italia?

Prossimo appuntamento contro la Bulgaria

Non bisognerà aspettare molto per applaudire i campioni d’Europa: si riparte con le qualificazioni ai Mondiali 2022 giovedì 2 settembre con la sfida casalinga contro la Bulgaria. Tre giorni dopo (domenica 5 settembre) è in calendario la trasferta in Svizzera (che a Euro2020 abbiamo domato senza affanni), mentre mercoledì 8 settembre è previsto l’incontro con la Lituania.

Si tratta di tre incroci determinanti per le sorti del gruppo C, dove l’Italia è al momento in testa a punteggio pieno con 9 punti all’attivo, inseguita a tre distanze dalla Svizzera (che ha giocato una partita in meno). Soltanto la prima classificata si qualifica ai Mondiali, la seconda deve invece passare dai playoff: il confronto diretto con i rossocrociati sarà dunque decisivo.

Il 6 ottobre, invece, l’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League a Milano, in caso di successo si giocherà l’atto conclusivo a Torino il 10 ottobre contro la vincente di Belgio-Francia. Il percorso di qualificazione ai Mondiali si concluderà poi a metà novembre: il 12 la trasferta in Lituania, il 15 il match casalingo con la Svizzera.

Il calendario dell’Italia post-Europei

Questo il calendario con i prossimi appuntamenti della Nazionale

2 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Bulgaria

5 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Svizzera-Italia

8 settembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Lituania

6 ottobre (semifinale Nations League): Italia-Spagna

10 ottobre (eventuale finale Nations League): Italia-Belgio/Francia

12 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Lituania-Italia

15 novembre (qualificazioni Mondiali 2022): Italia-Svizzera

