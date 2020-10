Jannick Sinner, chi è il giovane favoloso del tennis italiano

Jannick Sinner ispira simpatia immediata, quasi epidermica per chi è cresciuto con un volto a lui così somigliante e familiare. Sarà per questa similitudine con Ricky Cunningham (interpretato dal regista Ron Howard, protagonista agli albori della serie di culto Happy Days) che questo tennista giovane e mostruoso (è il caso di affermarlo) risulta così vicino e popolare, nonostante l’Italia non sia un paese per tennisti e, di talenti come il suo, ne abbiamo visti pochi negli ultimi anni.

I risultati raccolti fino a questo momento, fanno di Sinner un personaggio atipico. E’ un classe 2001, è cresciuto a San Candido (location del celebre A un passo dal cielo) ed è stato adottato da Bordighera dove ha vissuto la sua crescita come tennista seguito dai migliori allenatori italiani. E vince, vince e regala entusiasmo al Roland Garros.

Jannick Sinner: lo sci e San Candido

Il suo curriculum parla chiaro: Sinner è un predestinato, ma da prendere secondo dosi consigliate perché i rischi esistono e vanno gestiti. Il suo successo al Roland Garros giunge, in effetti, dopo una sequenza di risultati più che incoraggianti anche se le premesse erano diverse.

I suoi genitori gestiscono un rifugio e Jannick cresce con il fratello maggiore in uno dei luoghi più meravigliosi e interessanti d’Italia, dal punto di vista sciistico. Pratica infatti lo sci fino a quando non è costretto a fare una scelta. E anche per il naturale evolversi delle cose: il tennis gli riesce meglio.

Il suo arrivo al Piatti Tennis Center è quanto di più incredibile, a detta anche degli addetti ai lavori: è dotato, ma anche intelligente a livello tennistico. Già oggi è “pronto”.

I primi successi di Sinner

Con il 2019, l’anno della svolta da professionista, Sinner centra il Challenge di Bergamo e conquista il suo primo titolo di categoria, grazie anche a una wild card. Non male. Agli Internazionali si fa notare, dopo un avvio non proprio brillante.

A 17 anni e 8 mesi, Sinner disputa e vince il suo primo incontro in un torneo Masters 1000, contro Steve Johnson, nº 59 della classifica ATP, col punteggio di 1-6, 6-1, 7-5 dopo aver salvato un match-point, diventando il decimo tennista più giovane al mondo, primo tra gli italiani, a essersi aggiudicato un incontro Masters 1000.

Sull’erba di Wimbledon rimane poco, ma un primo turno alla sua età è già un risultato notevole. E così anche a Flushing Meadows. Il 21 ottobre 2019 raggiunge la posizione numero 101 del ranking ATP e a fine anno ottiene il Newcomer of the Year, riconoscimento come tennista rivelazione dell’anno.

Il 2020 gli ha già regalato una grande emozione, che Sinner esterna a modo suo con una disinvoltura indubbia. Anche se già si guarda avanti e si prova a sperare in una vera consacrazione.

VIRGILIO SPORT | 05-10-2020 14:06