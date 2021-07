Jessica Rossi, flop anche nella mista: "Troppe responsabilità"

Si chiude nel peggiore dei modi l’Olimpiade di Jessica Rossi.

L’emiliana, portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’apertura insieme a Elia Viviani, non è infatti riuscita a riscattare la delusione della prova individuale della fossa olimpica, nella quale non era riuscita a qualificarsi per la finale, steccando anche la prova mista a squadre.

Jessica, oro individuale a Londra 2012, era in gara insieme all’ex marito Mauro De Filippis, che a propria volta non si era qualificato per la finale della prova maschile, ma ancora una volta l’Asaka Shooting Range ha detto male ai colori azzurri, visto l’amaro 12° posto finale.

Italia mai in gara per le medaglie. Un errore per Mauro De Filippis nella seconda rotazione e uno nella terza per Jessica Rossi avevano subito messo in salita la corsa al podio, poi la situazione è precipitata nella seconda serie, con i cinque errori di Rossi (1 nella prima rotazione, 2 nella seconda 2 nella terza) che hanno vanificato l’ottima prestazione di De Filippis, autore di 0 errori. L’Italia ha quindi chiuso con 141/150, frutto del 74/75 di De Filippis e del 67/75 di Jessica.

“La responsabilità di tornare a casa senza medaglie si è fatta sentire si è fatta sentire, non sono stata in grado di gestirla – il commento a caldo dell’azzurra – Ho accusato anche la stanchezza della prova individuale e per questi motivi sono arrivata poco serena alla mista”.

