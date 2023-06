Juve, anche un giovane tra i possibili partenti: tifosi in rivolta

Mercato, la Juventus sta valutando seriamente la possibilità di sostituire Iling con un terzino basso. Si fanno i nomi di Parisi e Carlos Augusto, ma i tifosi sono furiosi.

13-06-2023 08:00

Quale sarà la Juventus del futuro? Giovane, ambiziosa e piena di talento. Queste, almeno, le indicazioni di massima che i vari Ferrero, Scanavino ed Elkann hanno lasciato trasparire nelle scorse settimane, una volta chiusa col patteggiamento la lunga trafila giudiziaria che, a livello sportivo, aveva messo a rischio la partecipazione del club bianconero alla prossima serie A. Incredibile ma vero, di questa Juve dall’età media bassa e dalle qualità in maturazione, potrebbe non far parte Samuel Iling.

Iling via dalla Juventus: la rivelazione di Albanese

Il talentuoso centrocampista offensivo inglese, infatti, sarebbe sul mercato. Il condizionale è d’obbligo, ma se a inserire il suo nome nella lista dei possibili partenti è uno che la Juventus la segue quotidianamente e la conosce come le sue tasche, il corrispondente della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia Giovanni Albanese, allora qualcosa di vero deve pur esserci. Questo, almeno, è quanto sospettano i tifosi bianconeri.

Mercato Juve: Parisi o Carlos Augusto per Iling

Ma cosa ha rivelato Albanese? Su Twitter, ha scritto a proposito del “possibile ballottaggio sulla fascia sinistra tra Parisi e Carlos Augusto se esce Iling Jr“. Insomma, anche una delle rivelazioni dell’ultima, tormentata stagione della Vecchia Signora, potrebbe essere sacrificato per far cassa. Iling che, lanciato da Allegri in autunno in campionato e in Champions, ha impressionato per i suoi colpi e per la sua maturità. Dodici le presenze in serie A con un gol all’attivo, all’Atalanta nella sua prima da titolare. Performance che ne hanno fatto diventare uno dei beniamini dei tifosi.

La cessione della giovane promessa allarma i tifosi

Non a caso, sono tanti i messaggi carichi di incredulità e di indignazione. “Non ci sono soldi da spendere, dobbiamo puntare sui giovani NOSTRI e che facciamo? Cediamo un giovane per prendere un altro giovane, peraltro con ruoli completamente diversi, tanto per continuare con quel 3-5.2 del cavolo”, tuona Il Gobbetto. “Ma perché Iling? Va tenuto e fatto giocare con maggiore continuità”, suggerisce Giovanni. “Ma perché diamine devono cedere Iling?”, chiede Pietro. E sono in tanti a notare: “Via un’ala per prendere un terzino. Aiuto!”.