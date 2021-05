Juve, Bonucci si sfoga sui social: eravate tutti pronti, e invece

Con un lungo post al vetriolo dal suo profilo Instagram, il difensore della Juventus e dalla Nazionale, Leonardo Bonucci zittisce gli haters e si gode il finale in crescendo dei bianconeri togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Un finale di stagione da incorniciare, che ha permesso all’undici di Andrea Pirlo di staccare un insperato pass per la prossima Champions League e di vincere la Coppa Italia. Dopo la decisiva vittoria contro il Bologna, concisa con il pareggio casalingo del Napoli con il Verona, Bonucci non perso tempo e ha postato una bella foto in bianconero corredata da un messaggio sfogo che ha scatenato i commenti dei tifosi.

Lo sfogo di Bonucci

Questo il messaggio sfogo che Bonucci ha lanciato su Instragram:

Erano tutti pronti, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevano fatto i conti con l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con il motto di questa società. È vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo. Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul campo. Due trofei vinti da Squadra. Un obiettivo centrato quando già tutti erano pronti a farci il funerale. Ad esultare per un qualcosa non raggiunto. E invece FINO ALLA FINE ci abbiamo creduto e lo abbiamo ottenuto e alla fine abbiamo esultato noi. Consapevoli di quanto sia stato difficile anche per i nostri tifosi un anno così. Ci siete mancati. Ci ritroveremo l’anno prossimo a casa Nostra. Allo Juventus Stadium e in Champions. E anche se non abbiamo ottenuto i grandi obiettivi, abbiamo avuto modo di festeggiare trofei e successi comunque importanti e di valore. Da dieci anni a Noi succede ripetutamente. Il resto sono chiacchiere. FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS

I commenti dei tifosi al post di Bonucci

Ovviamente, tantissimi i messaggi di approvazione dei tifosi bianconeri, letteralmente in brodo di giuggiole per la presa di posizione di Bonucci. C’è chi scrive: “Ce poco da parlare stiamo godendo!!!” e chi applaude: “Brividi Leo”. In tanti poi sottolineano il senso di appartenenza del difensore: “Ti si può dire di tutto, ma il cuore bianconero che hai tu in pochi!!”, “Ci voleva un commento così… diretto, forte e coraggioso, come sei tu!”, “Orgoglio bianconero“. Non manca poi chi chiede garanzie per la prossima stagione: “Si ma il prossimo anno cambiamo registro, non vogliamo più soffrire così” e ancora: “Forza, una stagione così così che poteva anche finire peggio. Tiriamoci su le maniche pronti al prossimo anno. Dai eh”.

Come facile immaginare, moltissimi i tifosi che si scagliano contro Bonucci. Qualcuno scrive: “Ma basta sei tu che stai facendo chiacchiere” o ancora: “Bisogna avere l’umiltà di stare zitti lui non ce l’ha”. In tanti commentano con ironia: “Alzate Cuadrado che e finita la stagione, si sta ancora buttando nella zona per prendere rigore”, “Che mentalità Leo!!! Da Campione d’Europa!!!”, “Leo hai dimenticato di ringraziare i fondamentali che vi hanno dato la qualificazione…gli arbitri… cioè senza di loro probabilmente manco in Europa League andavate”. C’è chi ride: “La Champions è la vostra casa??? ahahahahahahahah”, “Champions immeritata, fate ridere”. Tra i commenti negativi anche un tifoso juventino che lo liquida senza mezze misure: “Senza di te si vince sempre e comunque! È clamoroso! Torna al Milan“.

SPORTEVAI | 24-05-2021 10:50