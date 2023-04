Juve, Di Bello fa infuriare i tifosi, ma non mancano le critiche per la stella bianconera

La Juventus cade all'Olimpico contro la Lazio e, sui social, scoppia il putiferio. I tifosi bianconeri mettono nel mirino la direzione arbitrale, ma non mancano critiche per un top della Juve

08-04-2023 22:55

La Lazio supera 2-1 la Juventus e consolida il secondo posto solitario in classifica per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Sui social, i tifosi della Vecchia Signora non mancano di commentare. Aspre, ancora una volta, le critiche a un Dusan Vlahovic letteralmente fuori dai radar. Ancora più duri, i messaggi indirizzati al direttore di gara, Marco Di Bello, con il contatto tra Milinkovic-Savic e Alex Sandro in occasione della prima rete della Lazio a scatenare un putiferio sui social.

La Juventus cade contro la Lazio

La Juventus orfana di Massimiliano Allegri, influenzato, e con in panchina Marco Landucci, cade all’Olimpico al termine di una gara sporca contro una Lazio concreta e capace di interpretare meglio i momenti del match. A decidere il match la rete di Milinkovic-Savic e la giocata da capogiro di Luis Alberto, che a inizio ripresa spalanca la porta a Zaccagni. Nel mezzo, la rete di testa del solito Rabiot a pareggiare momentaneamente il conto a pochi minuti dall’intervallo. Inutile il forcing finale dei bianconeri, che non riescono a evitare la sconfitta.

Rivivi tutti i momenti clou di Lazio-Juventus

Juve, quante critiche per Vlahovic

Sui social, i tifosi bianconeri non risparmiano critiche a un Dusan Vlahovic ancora una volta fuori dal gioco. “Noi giochiamo male e tutto, ma non è normale che Rabiot faccia l’attaccante meglio di Vlahovic”, si legge, e ancora: “Vlahovic è da cedere anche per 3 euro“, “Mi rifiuto di pensare che questo sia Vlahovic dai…”, “Vlahovic non è capace di giocare a calcio. Punto”, “Ma che Vlahovic è un bidone e che la Fiorentina ci ha fatto un pacco clamoroso, si può dire o è lesa maestà?”. Non manca, però, chi si schiera dalla parte dell’ex Viola e scrive: “Appena Vlahovic andrà in una squadra che gli farà arrivare più di 1 pallone giocabile (vale a dire quando lo venderemo in estate) tornerà a segnare a raffica”.

Tifosi Juve furiosi con l’arbitro Di Bello e il VAR

Tantissimi, poi, i commenti critici rivolti alla direzione arbitrale di Marco Di Bello, messo nel mirino fin dalla rete del vantaggio di Milinkovic-Savic, con il tocco del Sergente sulla schiena di Alex Sandro ritenuto ininfluente anche al VAR a far infuriare i supporter bianconeri. Qualcuno scrive: “Il gol di Milinkovic è la prova definitiva che il VAR è stato introdotto per penalizzare la Juve“, e ancora: “Scandaloso il gol della Lazio di Milinkovic-Savic inutile dire che a parti invertite oggi avrebbero chiesto la radiazione della Juventus e la fucilazione dell’arbitro”, “Ormai senza vergogna, le penalizzazioni le decidono sul campo, nel campionato più falsato al mondo”, “Al VAR Lotito”, “Che scandalo! Ma al VAR cosa fanno?”.

