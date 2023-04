Juve a Roma con una novità che esalta i tifosi: Allegri lo ha fatto apposta

Una defezione dell’ultimo minuto costringe la Juventus a un cambio importante in vista della trasferta di Roma per la gara contro la Lazio. Il precedente fa, però, ben sperare i tifosi

07-04-2023 20:44

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

La Juventus che si appresta a sbarcare a Roma per il big match di Serie A contro la Lazio, seconda in classifica al netto del -15 di penalizzazione imposto dalla giustizia ai bianconeri, deve fare i conti con una defezione dell’ultimo momento. Un forfait forzato che, evidentemente, stando ai commenti sui social, fa ben sperare i tifosi.

Juve, Allegri salta la Lazio

Parliamo, in particolare dell’assenza in panchina di Massimiliano Allegri, costretto a rimanere a Torino per via di un attacco influenzare che lo ha colpito nelle ultimissime ore. Regolarmente presente in conferenza stampa, il tecnico bianconero sarà costretto a saltare Lazio-Juventus che chiuderà il ventinovesimo turno di campionato di Serie A, così come Paul Pogba e Mattia De Sciglio.

Il precedente di Landucci a Roma

Dov’è, quindi, la nota positiva di una Juve che perde il suo condottiero alla vigilia di un match fondamentale per proseguire la rincorsa alle prime della classe? Semplice, la presenza in panchina di Marco Landucci, vice di Allegri, che a Roma ha scritto una delle pagine più belle della scorsa stagione bianconera, con il pazzesco 4-3 inflitto alla Roma in rimonta dopo estere stato sotto di ben due reti, sul 3-1 per i giallorossi di José Mourinho.

Il borsino di Landucci in panchina

Oltre a quel successo, ancora scolpito nella memoria dei tifosi della Vecchia Signora, nella stessa stagione, Landucci ha sostituito lo squalificato Allegri in Coppa Italia nel 4-1 inflitto alla Sampdoria. Bilancio in parità, invece, quest’anno, con le due gare contro il Monza, tra Coppa Italia e campionato, che si sono chiuse con una vittoria e una sconfitta: ko in Serie A arrivato nella gara contraddistinta dall’espulsione di Angel Di Maria per fallo di reazione su Armando Izzo, successo 2-1 negli ottavi di Coppa, invece, firmato da Kean e Chiesa a vanificare la rete del momentaneo 1-1 di Valoti.

Tifosi bianconeri esaltati da Landucci

E se, l’anno scorso, dopo la vittoria nella capitale e gli otto gol in due partite, con un gioco godevole e concreto, aveva spinto in molti a coniare il soprannome Landucci ball e chiederne la promozione a primo allenatore al posto di Allegri, il nuovo incrocio Landucci-Stadio Olimpico stuzzica i tifosi. “L’ultima volta a Roma con Landucci ball….”, si legge su Twitter e ancora: “Ok, con Landucci segniamo sempre 3-4 gol“.

Tra il serio e il faceto, i commenti per Landucci sono davvero molti: “Allegri non partirà per Roma, questo vuol dire una sola cosa. LANDUCCI BALL”, “Marco… pensace te“, “Ogni volta che andiamo con Landucci, la sbanchiamo a Roma”, “Io mi fido di Landucci”, “Landucci in panchina. È già vinta“, “Landucci facci sognare ancora!!!”, “Landucci indicherà la via”, “Fingere una sindrome influenzale solo per non distruggere il binomio perfetto: LANDUCCI – OLIMPICO piano geniale di Allegri“.